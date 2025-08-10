Successos
Un ferit en un accident d'un cotxe contra la mitjana a Palafrugell
Un dels quatre ocupants del vehicle ha estat evacuat al Trueta en estat menys greu
Un vehicle amb quatre ocupants ha patit un accident aquesta passada matinada a la carretera GI-6246, en direcció a Calella, al terme municipal de Palafrugell. Els fets han tingut lloc a les 00:20 hores, quan el cotxe ha col·lidit contra la mitjana de la via per causes que encara s’estan investigant.
Com a conseqüència de l’impacte, un dels ocupants ha resultat ferit amb pronòstic menys greu i ha estat evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. La resta de passatgers han resultat il·lesos o han rebut atenció in situ.
