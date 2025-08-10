Successos

Un ferit en un accident d'un cotxe contra la mitjana a Palafrugell

Un dels quatre ocupants del vehicle ha estat evacuat al Trueta en estat menys greu

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu.

Redacció

Palafrugell

Un vehicle amb quatre ocupants ha patit un accident aquesta passada matinada a la carretera GI-6246, en direcció a Calella, al terme municipal de Palafrugell. Els fets han tingut lloc a les 00:20 hores, quan el cotxe ha col·lidit contra la mitjana de la via per causes que encara s’estan investigant.

Com a conseqüència de l’impacte, un dels ocupants ha resultat ferit amb pronòstic menys greu i ha estat evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. La resta de passatgers han resultat il·lesos o han rebut atenció in situ.

