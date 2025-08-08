Ocupes
Veïns de Girona, obligats a deixar el pis perquè els ocupes no els amenacen i no els deixen dormir
Han denunciat el cas a la Policia Municipal i, a causa d'això, ara reben amenaces dels ocupes
Residents del sector afectat, la ronda Ferran Puig, asseguren que "la zona s'ha degradat"
Josep Coll
Alguns dels veïns que viuen a l'edifici del costat del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona marxaran del pis on estan ara de lloguer perquè no els deixen dormir durant les nits. Denuncien que ja des que els pisos del número 13-15 de la via es van ocupar ara fa un any posen la música a un volum molt alt cada dia i fins a altes hores de la matinada. A més, se senten "crits estranys" i "han tirat parets a terra". La cosa, però, "va pujar de to" des que a principis de maig van denunciar els fets i ara reben "amenaces" per part dels ocupes.
Així, dos dels set inquilins d'aquest edifici afectat pels sorolls "marxaran el setembre", però indiquen que altres també s'estan plantejant marxar. Asseguren que tenen la música amb un volum molt alt "des de les quatre de la tarda fins a les sis de la matinada". "Una cosa són els dissabtes, Fires o l'estiu, i una altra és tenir la música alta cada dia", critiquen.
S'han queixat de forma reiterada a l'Ajuntament de Girona, que l'únic que els diu és que "truquin a la Policia". Tanmateix, els veïns diuen que els agents "no fan res", perquè un cop marxen, la música es torna a posar a un volum elevat. També lamenten que "els desallotjaments no serveixin per a res", ja que un cop s'ha produït l'actuació, els desallotjats "tornen a ocupar" els habitatges, cosa que va poder comprovar Diari de Girona (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) aquest dimecres, quan els Mossos van desallotjar vuit habitatges i un cop els agents van marxar, els ocupes van tornar a entrar al bloc. "Sembla que són intocables", lamenten i, per això, ells se senten "desemparats".
Han rebut amenaces
Des que van denunciar els fets fa unes setmanes també reben "amenaces" i "persecucions". Ells, simplement, demanaven que els deixessin dormir, i ara s'han trobat amb un seguit "d'atacs". Comenten que "truquen al timbre de matinada" i que, fins i tot, els han intentat "forçar la porta".
Tot això, fins al punt que no poden "sortir a les terrasses" que connecten els blocs a partir d'un pati interior perquè són increpats pels ocupes. "Sabem que heu trucat a la policia!", els criden. Els veïns, així, asseguren "tenir por", però demanen una cosa molt simple: "que es comportin", ja que també es queixen que el pati interior "està molt brut".
Els ocupes: "Som gent normal"
A l'altre costat de la moneda hi ha les persones que fa un any van ocupar els 27 habitatges del número 13-15 de la ronda de Ferran Puig. Diari de Girona ha pogut parlar amb algun d'ells i es defineixen com a "gent normal", tot i que reconeixen que algun ha provocat "petits conflictes" derivat del tràfic de drogues. Asseguren que són "gent treballadora" i que l'únic que busquen és "una solució per viure". De fet, quan van desallotjar set habitatges el passat mes de maig van enviar cartes a l'Ajuntament per mirar de trobar alguna solució, com ara, que el mateix consistori "compri el bloc i faci pisos socials".
Negocis del voltant afirmen que són els veïns els que "tenen queixes", que ells "no els afecta massa perquè el descontrol és més a la nit", diu l'encarregat d'un local. Un altre, assegura que en l'únic moment que veu "moguda" és quan es produeixen els desallotjaments, mentre que "el dia a dia és normal".
L'únic conflicte que produeixen durant el dia és amb les escombraries. "Deixen deu o dotze bosses de deixalles al costat del contenidor", afirmen. "No separen res, llencen el que baixen toqui el que toqui", afegeixen, i també asseguren que "alguns tenen targetes dels contenidors".
Robatoris i apunyalaments
Tant els veïns del bloc del costat dels pisos ocupats, com altres residents d'aquest sector de la ciutat a tocar les vies del tren, coincideixen en el fet que "la zona s'ha degradat molt en poc temps". A part d'aquest bloc ocupat a la ronda de Ferran Puig, n'hi ha un altre molt a prop, al carrer Tomàs Mieres. "Fa cosa passar per allà a determinades hores", expliquen.
Denuncien que hi ha hagut "baralles a plena llum del dia" i que, fins i tot, es va produir un apunyalament als pisos ocupats de la ronda de Ferran Puig, el que crea "cert temor". També asseguren que s'han produït robatoris a diferents negocis de la zona. Aquest mitjà ha parlat amb alguns dels establiments i ho confirmen: "Robar, roben bastant". Ara bé, no poden confirmar sí són veïns dels blocs ocupats o altres persones i ho atribueixen més al fet d'ubicar-se "en un sector com el de sota les vies".
