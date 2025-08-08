Ripoll
Sílvia Orriols tanca cautelarment un locutori per presumpta insalubritat i venda de carn en males condicions
L'Ajuntament de Ripoll ha explicat a través de les xarxes socials que "continua les inspeccions a comerços i locals per garantir el compliment de la normativa i preservar la salut pública"
Ripoll
L’Ajuntament de Ripoll ha ordenat el tancament cautelar d’un locutori per “presumpta insalubritat i venda de carn en males condicions”, segons ha anunciat l’alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols, a través del seu compte de la xarxa social X.
Per la seva banda, el consistori ha informat a través del compte oficial de l’Ajuntament que “continua les inspeccions a comerços i locals de Ripoll per garantir el compliment normatiu i preservar la salut i benestar dels ripollesos”.
L’Ajuntament ha recordat que aquestes actuacions s’emmarquen en una campanya d’inspeccions que s’està duent a terme a establiments del municipi per vetllar per la salut pública i la qualitat dels serveis.
