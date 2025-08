Posen en marxa al Baix Empordà una prova pilot per atraure estudiants peruans i formar-los com a conductors d'autobús

L'empresa de transports per carretera Moventia amb seu a Begur, al Baix Empordà, ha posat en marxa una prova pilot per atraure estudiants peruans i formar-los com a conductors d'autocar, per després incorporar-los a l'empresa. La companyia ja fa tres anys que fa contractacions en origen al país sud-americà per donar resposta a les dificultats que té per trobar professionals a Catalunya. Ara, però, aposta per la contractació amb estada acadèmica de joves del Perú que arriben amb visat d'estudis i s'incorporen a un itinerari que inclou formació tècnica, aprenentatge del català, pràctiques reals, coneixement del territori i atenció al client. De moment, els quinze primers que han superat la formació s'incorporaran a l'empresa.

Des de l’inici d’aquest programa l'any 2022, Moventia ha integrat més de 200 persones mitjançant aquest sistema la contractació de conductors professionals del Perú, i preveu arribar als 239 treballadors a finals de 2025. A banda dels conductors i conductores, també s'hi han incorporat mecànics i tècnics de taller, especialment en l'àmbit del transport urbà i interurbà.

El projecte s'ha presentat aquest dimarts a Begur amb la presència de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, les alcaldesses de Begur i Palafrugell, Maite Selva i Laura Millan, el director de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, el gerent de Moventis Costa Brava, Enric Gimeno i la directora de recursos humans de Moventia, Marga Pedreira.

Martínez Bravo ha assenyalat que el de Moventia és "un exemple pràctic i reproduïble de com abordar els reptes demogràfics i laborals amb responsabilitat i mirada social" i ha deixat clar que es tracta d'un model que "encaixa plenament amb la voluntat del Govern". Per la seva banda, Pedreira ha destacat que la iniciativa compta amb un "ferm compromís humà per fomentar creixement, integració i un futur laboral a l’empresa, a més d’acompanyament social i emocional".

Finalment, en el seu torn de paraula, el gerent de Moventis ha recordat que a banda de cobrir una necessitat laboral de l'empresa, amb aquesta prova pilot també es vol "obrir oportunitats reals de futur per a persones que venen a contribuir amb el seu esforç i talent".