Detinguts sis conductors el cap de setmana a les comarques gironines per provocar accidents anant beguts o sense carnet

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest passat cap de setmana sis conductors a la demarcació de Girona per provocar accidents de trànsit, anant beguts o sense tenir el permís de conduir. En concret, a quatre se'ls ha arrestat per donar positiu penal i dos d'ells superaven la taxa d'1 mg/l, que suposa quadruplicar el màxim permès. En un dels casos el conductor va donar 1,11 mg/l, un fet que preocupa el cap de trànsit de la Regió Policial de Girona, Joan Costa, que alerta que estan trobant taxes cada vegada més altes els darrers anys, a més d'un increment del consum de drogues. Per això, Costa demana "prudència", especialment a l'estiu, època en la qual "es nota una certa relaxació" per part dels conductors a les carreteres gironines.

Cap de setmana "complicat" per l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos de Girona. De l'1 al 3 d'agost la policia va detenir set persones, sis de les quals, a més, van provocar un accident. El setè va ser un home estranger, sense carnet que conduïa un tractor per l'Eix Transversal, una carretera per la qual no està permès que hi transitin aquests vehicles. A més, l'arrestat es va resistir a la detenció dels agents. Dels altres sis casos, en quatre d'ells els conductors anaven beguts i van donar una taxa superior a 0,60 mg/l d'aire expirat, que suposa un procés penal contra el conductor i no administratiu.

A més, dos dels arrestats quadruplicaven la taxa, un fet que preocupa cada vegada més als Mossos, ja que és un fet "repetitiu" els darrers mesos. El cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona dels Mossos, Joan Costa, assenyala que des de la pandèmia ja es va notar un canvi de tendència i les taxes eren cada vegada més elevades i ara ja no sorprèn els agents de trànsit trobar-se conductors que marquen més d'1 mg/l d'aire expirat.

Però els quatre detinguts no van ser les úniques alcoholèmies penals del cap de setmana. Els Mossos van aixecar tretze atestats més de conductors que van superar els 0,60 mg/l. Un fet que Costa vincula a una "certa relaxació" per les vacances d'estiu que porten a un increment d'hores d'oci, especialment en zones de la Costa Brava.

Per això, el cap de Trànsit a Girona demana precaució i recorda "els reflexos es veuen alterats" encara que no se superi el màxim permès de 0,25 mg/l d'aire. "S'ha d'intentar evitar el consum, no només per perdre el carnet, sinó per no patir un accident. Encara que sigui baixa, minva el temps de reacció", assenyala Costa.

A tot això, cal sumar dinou alcoholèmies positives més, però en aquest cas no superaven la franja penal i es van quedar amb una sanció administrativa. En total, doncs, han estat 36 conductors sancionats per anar beguts, dels quals gairebé la meitat (17) se'ls ha obert un procés penal.

La droga i els mòbils

A banda de les alcoholèmies, el consum de droga també és un dels motius "cada vegada més comú" entre els conductors que circulen per les carreteres gironines. Costa alerta que, habitualment, en els controls que fan es troben un percentatge superior de positius en drogues que no pas en alcohol. El cap de Trànsit a Girona assenyala que moltes d'aquestes persones no entenen per què els sancionen si "només han pres drogues i no pas alcohol".

Finalment, una altra de les preocupacions dels Mossos són les distraccions al volant provocades pel mòbil, majoritàriament. En aquest primer cap de setmana d'agost la policia va enxampar 69 persones utilitzant els seus terminals mentre conduïen i els va sancionar. "Aquests descuits són un dels problemes de sinistralitat més habituals i hem d'estar-hi a sobre", remarca Costa.