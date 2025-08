Els caçadors gironins desenvolupen una aplicació que geolocalitza les batudes i permet tenir dades de captures al moment

Els caçadors de les comarques gironines han desenvolupat una aplicació mòbil que permet geolocalitzar les batudes que estan en marxa i aquelles que estan previstes en un mapa. D'aquesta manera, els usuaris que surtin al medi natural podran saber a quines zones hi ha caçadors i a quines altres no i així, "es guanyarà en seguretat per part de tots". A més, l'aplicació emet un avís en cas que una persona s'apropi a una batuda que està en marxa. El president de Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça, Joan Espona, destaca que l'eina permet tenir "al dia" el nombre de captures de senglars i cabirols. Unes dades que els caçadors volen que serveixin per valorar, per exemple, en quines zones cal aplicar plans com el de Rocacorba.