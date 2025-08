Els Bombers controlen l'incendi del Baix Empordà que va obligar a confinar 250 persones

Els Bombers han donat per controlat aquesta passada nit l’incendi forestal de Mont-ras, declarat dissabte a la tarda i que va obligar a confinar preventivament unes 250 persones, entre residents d’una urbanització i dos càmpings propers a la zona afectada.

Segons dades provisionals dels Agents Rurals, el foc ha cremat unes 3,8 hectàrees de terreny.

Aquest dilluns al matí, una desena de dotacions dels Bombers continuen treballant a la zona - sis d’elles amb vehicles d’aigua- per revisar el perímetre i els punts calents, amb l’objectiu d’evitar revifalles i poder donar l’incendi per extingit definitivament.

El foc es va originar en una zona de vegetació propera a un bosc. Inicialment, es va situar al terme municipal de Palamós, prop de la riera de Canyelles, tot i que posteriorment es va confirmar que el focus principal es trobava al municipi de Mont-ras.

Així es veia l'incendi des de les Gavarres / Bombers de la Generalitat

Fins a 120 efectius dels Bombers van intervenir en les tasques d’extinció, amb el suport de 27 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris.

Els Agents Rurals han obert una investigació per determinar les causes de l’incendi, que va començar a prop de la depuradora de Palamós, en una zona molt transitada per la presència de camins i una carretera que connecta amb Palafrugell.

Aquest incendi va mobilitzar també ADF, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Policies Locals i el SEM.