Uns banyistes localitzen un quart niu de tortuga babaua a la Costa Brava

Una tortuga babaua ha nidificat a la platja dels Griells de l'Estartit, al Baix Empordà, on ha dipositat 105 ous. Uns banyistes han alertat la Policia Local de la presència de la tortuga marina. Un cop confirmat, han activat el protocol per a fauna protegida i han protegit immediatament la zona per garantir la seguretat de la tortuga i evitar interferències. Fins al lloc s'hi han desplaçat Agents Rurals, tècnics del parc natural i investigadors, que han fet una revisió de salut a la tortuga, una ecografia i li han posat un transmissor via satèl·lit que permetrà estudiar-ne els desplaçaments. Una part dels ous es portaran a incubadora i traslladaran la posta uns 50 metres per protegir-la. És el quart niu a la Costa Brava aquest estiu. En aquest sentit, el passat diumenge una família va trobar un niu de tortuga babaua a l'Escala mentre feia un forat a la platja per clavar-hi el para-sol.

Un cop la Policia Local de Torroella de Montgrí-l'Estartit ha confirmat la presència de la tortuga marina descoberta pels banyistes, han activat el protocol per a fauna protegida, ja que es tracta d'una tortuga babaua (Caretta caretta). A més, han protegit ràpidament la zona per garantir la seguretat de l'animal i l'han pogut retenir i mantenir en condicions òptimes fins a l'arribada dels equips especialitzats.

El niu amb ous de tortuga marina detectat a l'Estartit. / Cedida

S'han mobilitzat Agents Rurals, tècnics del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i experts del centre tecnològic BETA de la Universitat de Vic, que s'han encarregat de les actuacions específiques. Elena Abella, investigadora del centre, ha remarcat en un comunicat que han aprofitat la presència de la tortuga per fer-li una revisió de salut, una ecografia, a càrrec de veterinaris del Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM); li han posat un xip, i tècnics de la Universitat de Barcelona li han col·locat un transmissor via satèl·lit. Aquest seguiment permetrà estudiar els seus desplaçaments, hàbitats i interaccions amb activitats humanes com la pesca.

"No és habitual poder arribar a la femella després d'una posta"

En aquest sentit, Abella ha ressaltat el paper de la Policia Local, que ha retingut la tortuga fins a l’arribada dels experts: "No és habitual poder arribar a la femella després d'una posta, i això ens ha permès fer un estudi complet i obtenir dades molt valuoses per al seguiment científic de l'espècie".

Els investigadors han confirmat que la tortuga ha fet una posta de 105 ous. Per garantir-ne la supervivència, traslladaran el niu uns 50 metres, cap a la part alta de la duna propera al Ter Vell, per protegir-lo de possibles llevantades i minimitzar l'impacte sobre l'ús de la platja. El nou emplaçament quedarà tancat amb una estructura de 4 x 4 metres i controlaran la temperatura diàriament per garantir un bon procés d'incubació. A més, alguns dels ous han estat traslladats a incubadora, per diversificar les condicions i maximitzar la taxa d'èxit. Es preveu que les tortuguetes neixin a mitjans o finals de setembre, després d'un període d'incubació d'uns 60 dies.

La tortuga careta tornant a l'aigua davant les illes Medes. / Cedida

La posta de l'Estartit és la quarta registrada aquest estiu a la Costa Brava —després de les de l'Escala, Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro— i la desena a tot Catalunya. Segons el centre tecnològic BETA, aquestes xifres ja igualen el rècord del 2023, quan es van comptabilitzar deu postes fins a finals de setembre. Tot apunta, doncs, que aquesta temporada es batrà una nova marca, amb un augment significatiu de l'activitat reproductiva de tortugues babaues al litoral català.

La Policia Local recorda a la ciutadania la importància de no molestar ni acostar-se a les tortugues marines, especialment si s'observa un possible niu o exemplars a la platja. En cas de detecció, demanen trucar immediatament al 112 o al servei de vigilància local.