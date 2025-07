Despleguen una xarxa d'informadors ambientals en cales protegides de la costa del Baix Empordà per l'augment de barques

El Departament de Territori de la Generalitat ha posat en marxa un dispositiu d'informadors ambientals en algunes cales i platges de la costa del Baix Empordà, per l'increment d'embarcacions d'esbarjo aquesta època de l'any. En concret, s'han desplegat a l'espai marí protegit Natura 2000 Litoral del Baix Empordà, ubicat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur. L'increment d'aquestes barques genera una pressió d'ús que afecta la convivència entre usuaris i pot posar en risc la seguretat i comprometre la conservació dels valors naturals i la biodiversitat marina. L'objectiu dels informadors és divulgar la importància de mantenir el medi natural i promoure la convivència entre els usuaris de les barques i els banyistes.

Cal tenir en compte que moltes vegades es generen conflictes quan les embarcacions no respecten la delimitació que marquen les boies i s'acosten massa a les platges d'algunes de les cales. En aquest sentit, un dels punts de conflicte entre usos han estat les cales naturals de Mont-ras en les que es van malmetre les boies que s'hi van instal·lar a la zona de bany només dos dies després de col·locar-les. És el tercer cop en dos anys que passa una situació com aquesta, coincidint amb l'increment de barques a la zona a l'estiu.

El Departament recorda que aquestes boies tenen com a finalitat garantir la seguretat, delimitant les zones per a banyistes, especialment en cales sense serveis i d'accés a peu. En aquest sentit, accions vandàliques com aquesta representen un "greu malbaratament de recursos públics" per ajuntaments petits com el de Mont-ras, a més de posar en perill la seguretat i generar conflictes amb embarcacions que fondegen massa a prop de la costa.

Els informadors proporcionen recomanacions de bones pràctiques de fondeig, informen sobre les actuacions municipals i de la Generalitat per millorar la gestió de l'espai. A més, donen a conèixer el valor ecològic de la zona i realitzen enquestes a usuaris de platges i embarcacions per recollir informació sobre hàbits, percepcions i problemàtiques de convivència.

En paral·lel als treballs d'informació ambiental, el Departament de Territori ha encarregat un estudi de zonificació d'usos de l'espai, amb intervencions des de l'àmbit científic de la Taula de Cogestió. Aquest estudi es desenvoluparà en dues fases. Una contempla la recollida d'informació i creació d'un sistema d'informació geogràfica amb les capes d'usos i valors naturals i culturals i la segona preveu generar escenaris de gestió i realització de sessions participatives amb els membres de la taula.

El dispositiu de l’espai Natura 2000 Litoral del Baix Empordà s’afegeix al conjunt de 65 informadors i informadores ambientals desplegats en altres espais naturals protegits de Catalunya, principalment en zones fluvials i amb gran afluència estival. A les comarques gironines, a banda d’aquest espai marí, n’hi ha a Sant Llorenç de la Muga, Trencant de Montagut, Santa Pau, Ridaura, Hostalets d’en Bas, Sales de Llierca (el Borró), Sant Privat d’en Bas, Vall de Bianya, Bescanó, Salt, Vidrà, Campdevànol, Beget, Sant Joan de les Abadesses, Anglès, Cellera de Ter, Bonmatí, Sant Miquel de Campmajor i Canet d’Adri.