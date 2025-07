Un camí de ronda de la Costa Brava,15 anys ocupat per la mansió de l’expresident de Kazakhstan

El camí de ronda de Lloret de Mar de Can Juncadella fa 15 anys que està ocupat i tallat al públic, des del 2009, per una mansió luxosa propietat d’una societat vinculada a l’expresident del Kazakhstan. Més d’una dècada de litigis s’havien d’haver resolt el 2023 després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donés la raó a l’Ajuntament i diés que el camí és públic. Dos anys després, però, continua tancat. Des de l’Ajuntament sostenen únicament que estan en reunions internes que avancen. El president de SOS Costa Brava, Jordi Palaudelmàs deixa clar que «hi ha una sentència que diu que és públic, i hauria d’estar obert».

La propietat està a nom de la societat Flinder Data vinculada a l’expresident de Kazakhstan Nursultan Nazarbayev de 1991 a 2019.

Es tracta d’un camí d’uns dos quilòmetres entre les platges de cala Morisca i Canyelles.

Activistes demanat la reobertura del camí de ronda al seu pas per Can Juncadella. / ACN

El 2009 els propietaris van signar un conveni per tancar el camí i fer una sèrie de millores, però mai es van executar i aquest tram litoral va quedar tancat al pas públic i amb vigilància per evitar que ningú s’hi apropés.

Durant la major part de l'any la mansió està ocupada principalment pel personal que se’n cuida, tant de la seguretat com del manteniment. És durant el mes d’agost quan sol veure’s ocupada pels propietaris.

Fins fa dos anys, des de SOS Costa Brava recorden que «ni tan sols et podies apropar a la primera part del camí». Una porta de ferro, cartells i càmeres de vigilància advertien que està prohibit l’accés i fins i tot fer-se vídeos. Una vegada s’arribava fins allà s’activaven uns altaveus que advertien de nou. Fins i tot rebies les advertències dels guardes de seguretat que, a més, anaven armats i amb gossos de races perilloses.

Després d’una acció per visibilitzar aquesta situació per part de SOS Costa Brava, la situació es va relaxar i «han mantingut els cartells, però pots penetrar i t’esperen on s’acaba el primer tram del camí que acaba amb una tanca al final», diu el president de la Federació.

Aquesta situació intimida a qualsevol que passegi pel camí. Una de les problemàtiques que podria ser el motiu que s’allargui el procés d’obertura és que el camí ha quedat desdibuixat allà on està tallat i s’ha de marcar de nou sobre el terreny.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ja va respondre recentment a un ple que estaven treballant en l’obertura del camí. Preguntat per Diari de Girona, les fonts municipals han informat hi estan treballant, però que no es poden fer públiques encara les reunions internes.

La sentència del TSJC es va donar a conèixer el juliol del 2023. Prèviament, una resolució del jutjat contenció administratiu número 3 de Girona obligava a obrir el camí, el 2016 policia local i agents rurals van obligar a executar-la, però la propietat va anar posant traves. La decisió del TSJC posava punt final perquè no admet a tràmit el recurs de cassació interposat per la propietat. I el mes de setembre l’Ajuntament informava que posava en marxa els treballs tècnics per definir el traçat del camí que ha de culminar en una proposta que pugui rebre els vistiplaus corresponents de les diferents administracions.

Dos anys després continuen en negociacions.

Palaudelmàs posa de manifest que la realitat és que «està exactament igual, el camí està tancat, i hi ha una sentència que diu que és un camí públic i, per tant, hauria d’estar obert i no entenem que es demori d’aquesta manera».

Des de la federació consideren doncs que «si hi ha sentència ferma, que obrin amb el traçat actual, i si volen discutir un altre traçat, que triguin el temps que vulguin, però el que ha d’estar obert, ha d’estar obert».

SOS Costa Brava denuncia des de fa anys la fragmentació del Camí de Ronda de la Costa Brava de la mà de les persones propietàries de finques a primera línia de mar que n’acaben privatitzant trams.