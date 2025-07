VÍDEO | Montserrat Fontané, la cuinera que va encendre el foc dels Roca: "En Joan em va dir: 'Jo vull ser cuiner, però no vull fer la teva cuina'"

Montserrat Fontané Serra va néixer el 1936 i ha passat la vida al servei dels altres, la major part, com a cuinera i propietària de Can Roca, el restaurant de Girona on van créixer els germans Roca, Joan, Josep i Jordi. Cata Mayor, el canal gastronòmic de Prensa Ibérica, estrena un petit documental sobre la mare dels Roca, en homenatge a les cuineres que des de l'anonimat duen a terme una funció social massa vegades infravalorada.

És així mateix un reconeixement als professionals de l'hostaleria d'una certa edat, que va començar amb un episodi dedicat a Francesc Fortí i Francina Suriñach, al capdavant d'El Racó d'en Binu, obert a Argentona fa 55 anys.

Joan Roca, al restaurant Can Roca. / Zowy Voeten

A més d’una entrevista amb Montserrat, la pel·lícula planteja un repte als artífexs d’El Celler de Can Roca, amb tres estrelles i premiat dues vegades com a millor restaurant del món: què cuinarien per a la seva mare i amb quin vi l’afalagarien? El resultat és Montserrat Fontané, la cuinera que va encendre el foc dels Roca.

’acció transcorre entre el pis de Montserrat i Josep Roca, el pare del trio, i el menjador de Can Roca, tots dos espais al mateix edifici del barri de Germans Sàbat, a més de la cuina de l’establiment, des d’on donen menjar a centenars de persones. Cuina popular a preu popular. Can Roca és també un menjador singularíssim: cada dia, la brigada d’El Celler travessa el carrer per menjar abans del servei, de manera que Montserrat ha alimentat desenes i desenes de cuiners de tot el planeta.

Josep Roca, al menjador del restaurant Can Roca. / Zowy Voeten

Montse i Josep proven els plats i la beguda que els fills han pensat, cuinat i explicat. Ella ja va ser protagonista d'un dels primers vídeos de Cata Mayor, en què va cuinar els seus famosos calamars a la romana. Ja jubilada, sempre està atenta al que segueix succeint a la cuina que va fundar el 1967.

Montserrat Fontané Serra. / Zowy Voeten

Montserrat Fontané, la cuinera que va encendre el foc dels Roca és una producció d'El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, dirigida per Pau Arenós, amb muntatge i guió de Patricio Ortiz i amb les fotos i la segona càmera de Zowy Voeten.