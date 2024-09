Xavier Guitart, nou delegat del Govern a Girona

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el nomenament dels nous delegats del Govern a les vegueries de Catalunya. Es tracta de Pilar Díaz per a Barcelona, Lucía López al Camp de Tarragona; Xavier Guitart a Girona; Lluís Valls al Penedès; Èlia Tortolero a la Catalunya central; Núria Gil a Ponent; Sílvia Romero a l'Alt Pirineu i Aran, i Joan Castor Gonell per a les Terres de l'Ebre. La portaveu del Govern, la consellera Sílvia Paneque, n'ha destacat en roda de premsa el seu arrelament i que "coneixen perfectament el territori català". Són, de fet, destacats quadres locals del PSC.

Xavier Guitart Cano (Camprodon, 1982) és alcalde de Camprodon (Ripollès) i membre del Consell Comarcal. Forma part de l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Pilar Díaz Romero (Barcelona, 1967) és l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). És enginyera superior i doctora en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on és professora des del 1995. També ha ocupat diversos càrrecs a la Diputació de Barcelona i al Parlament de Catalunya.

Lucía López Cerdán (Tarragona, 1990) és llicenciada en Turisme per la Universitat Rovira i Virgili (URV). És la primera tinent d'alcalde de la Canonja (Tarragonès). També ha estat assessora del gabinet de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.

Lluís Valls Comas (Gelida, 1962) ha estat alcalde de Gelida durant diversos mandats i president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Té estudis en Gestió i Administració Pública.

Èlia Tortolero Orejuela (Sant Joan de Vilatorrada, 1988) és graduada en Educació Infantil i Primària, amb un màster i un doctorat en innovació educativa. Ha exercit com a docent i directora de centre educatiu, així com en càrrecs polítics com a senadora i regidora a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). És també primera secretària de la Federació Bages-Berguedà-Solsonès del PSC.

Nùria Gil Sisó (Soses, 1981) és l'actual tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Soses (Segrià). Llicenciada en Psicologia amb diverses formacions postuniversitàries, incloent un màster en Drogodependències, ha treballat com a assessora financera i en l'àmbit polític. També és la primera secretària de l’agrupació local del PSC.

Sílvia Romero Galera (Tremp, 1968) és l'actual alcaldessa de Tremp (Pallars Jussà) i ha estat diputada al Parlament de Catalunya. Llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Lingüística General. ha estat tècnica de normalització lingüística i professora universitària durant més de 25 anys.

Joan Castor Gonell Agramunt (Sant Jaume d'Enveja, 1968), va ser alcalde del seu municipi del 2003 al 2023 i actualment és diputat provincial a Tarragona. Del 2009 al 2011 va presidir el Consell Comarcal del Montsià.