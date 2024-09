Turismofòbia a la Cerdanya: "Deixem-los clar que no són benvinguts! Amunt la lluita de classes!"

De moment és un mur a Instagram, una base social que li dona suport, unes primeres pancartes i pintades als accessos de Puigcerdà i l’avís que la mobilització anirà a més. En l’actual escenari de monocultiu turístic, un model residencial que centrifuga els joves i les classes populars i un agost amb cues arreu, la Cerdanya ha vist néixer un grup de resistència.

L’aparició de pintades i pancartes contra el turisme residencial i les administracions que no el frenen tenen ja un primer grup que les reivindica. Es tracta d’Els Trinxats, un grup que s’autodefineix com a "joves cerdans en lluita". El grup ha reivindicat com a seves algunes de les pancartes que han aparegut a Puigcerdà les últimes setmanes en contra del Summerfest: "Esteu trinxant el territori, Summerfest. Si no fas res, ets còmplice". En aquesta mateixa acció van aparèixer pintades contra el festival i l’Ajuntament de Puigcerdà a l’entrada del recinte musical, a la zona de Sant Marc.

"Som els Trinxat’s i estem trinxats"

El grup es defineix amb els principis que en els últims anys han fet seus les entitats i moviments populars de la comarca per denunciar l’excés de construcció, la precarietat dels sous, la impossibilitat d’accedir a l’habitatge i la gentrificació que viu la comarca. Els Trinxats es defineix en la seva presentació: "Com és ben sabut el trinxat és un plat apreciat en aquesta comarca, però a vegades hi ha trinxats que no venen tan de gust. Quan trinxen els recursos, la qualitat de vida, el paisatge o les relacions socials toca despertar-se de la idea il·lusòria del turisme com a motor econòmic i toca defensar el territori i la seva gent. Fa molts anys que veiem evolucionar el panorama, cada vegada més i pitjor, i estem cansats. Cansats de la precarietat, cansats del classisme, de la gentrificació, de la destrossa del territori que tant estimem i cansats d’aquest model que ens ofega i subordina. Que ens parin de vendre la idea que vivim gràcies a ells, perquè quan perds tot el que tens i ho vens al millor postor, només et queda malviure a la seva costa. Sous precaris i horaris laborals esclavistes que retallen el descans i l’oci per quatre duros que s’acaben embutxacant els de sempre. Ens fan fora, amb la pèrdua de la possibilitat de viure aquí, perquè gent de bona butxaca puguin utilitzar el que era casa teva com el seu pati d’esbarjo. El trinxat va sorgir com un plat de subsistència, que les gents d’aquesta comarca amb el que bé podien cuinaven per subsistir els durs hiverns. Nosaltres, doncs, ens aixequem per plantar cara a aquest llarg hivern que fa anys que veiem. Però com la col amb què es cuina aquest plat que ens dona nom, que creix en condicions precàries, contra el torb, el fred i la rufaca, contra allò que ens va en contra, resistim. I amb l’empenta i les ganes de sobreviure, com els nostres avantpassats, utilitzarem allò que tenim per sobreviure fins a la primavera. Som els Trinxat’s i estem trinxats. Ens hem despertat i no callarem. Estigueu atents perquè això tot just acaba de començar! Deixem-los clar que no són benvinguts! Amunt la lluita de classes!".

El primer assenyalat en la campanya dels Trinxats ha estat el festival de música Summerfest amb una campanya específica a les xarxes socials: "El primer trinxat a assenyalar és el que organitzen els poders polítics i econòmics de la comarca de la mà de les elits catalanes i espanyoles. El Summerfest Cerdanya, organitzat per les elits i per a les elits en ple període de massificació de la comarca, trinxa el territori amb la complicitat de les administracions locals cerdanes. Aquestes, en comptes de contribuir a desfer aquest model ferotge i precaritzador, hi col·laboren de manera activa. Diem prou! Fora segons residents benestants de les nostres terres!".

Referent anarquista

Els anys vuitanta la Cerdanya va veure néixer un grup de joves que sota la ideologia anarquista i també la denominació de Trinxats es va organitzar per organitzar activitats i actes de protesta, tal com ha recordat el president del Grup de Recerca de Cerdanya, Enric Quílez. Aquell grup va adoptar una ideologia bàsicament política i va posicionar-se en contra dels partits que en aquells anys consolidaven l’actual democràcia i l’encaminaven cap a l’actual model econòmic amb, entre d’altres, la construcció del túnel del Cadí.