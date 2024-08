El 'Financial Times' i l’exciclista David Millar recorren Girona

L’exciclista escocès David Millar, guanyador d’etapes del Tour de France, el Giro d’Itàlia i la Volta a Espanya, viu en terres gironines des del 2006. Va començar buscant una base d’entrenament europea i es va acabar convertint en la seva llar. Recentment, el diari britànic Financial Times el va acompanyar per la ciutat mentre ell els relatava com hi va arribar i, sobretot, que va fer que es quedés.

"Em vaig mudar a Girona el 2006, mentre encara era ciclista professional", arrenca Millar qui després d’haver viscut a Biarritz durant uns anys, buscava canviar la seva base d’entrenament europea. Malgrat que altres ciclistes americans de talla mundial com Lance Armstrong ja havien establert Girona com a casa europea, Millar assegura que, en aquell moment, "Girona era un poble català tranquil el qual la gent passava de llarg de camí a Barcelona". Avui dia, però, aquest ja no és el cas diu Millar. L’exciclista opina que el cicloturisme d’alta gamma ha canviat la forma de vida de la ciutat i assegura que, avui dia, "Girona és l’elecció de tot coneixedor". En el seu cas, relata que després de visitar la ciutat amb la seva dona, ho van tenir clar a l’instant.

"Girona combina el ciclisme amb la cultura culinària" explica Millar al Financial Times. L’exciclista els relata com l’any que va arribar es va introduir a la gastronomia catalana a través d'El Bulli de Ferran Adrià. Parla dels germans Roca i d’El Celler de Can Roca com a hereus d’aquesta alta gastronomia catalana i en descriu el seu menú degustació de 24 plats com a "el pic de les experiències gastronòmiques". També lloa la resta dels establiments dels germans Roca, com la gelateria Rocambolesc, l’hotel boutique Casa Cacao o el Restaurant Normal -on diu que gaudeix d’una cuina catalana més tradicional-, dient que són establiments que han elevat el panorama gastronòmic de la ciutat.

L'article sobre la guia de Girona del ciclista David Millar publicat al 'Financial Times'. / Financial Times

Continuant amb el món gastronòmic, Millar assegura que "als ciclistes els encanta parar a fer un cafè, i el cafè d’aquí és insuperable, des de l’Espresso Mafia a la Rambla fins al mític cafè ciclista La Fabrica, al Barri Vell". Afirma que el Barri Vell és un lloc "simplement bonic" per passejar. Relata que li agrada caminar per la part alta de la muralla i acabar als jardins que envolten la catedral, "els quals van ser protagonistes a Joc de Trons", afegeix.

També recorda com, després d’uns anys vivint en un pis prop de l’estació de tren, la seva dona i ell van decidir que volien trobar un nou indret per criar els seus fills. Explica com van realitzar "escapades per submergir-se en els entorns rurals de la ciutat" fins que van trobar un lloc que els agradava prop de Banyoles, on van renovar una masia i s’hi van mudar. Quant a l’educació dels seus fills, Millar s’enorgulleix que "tots van a escoles locals, així que estem fermament integrats". Millar també va parlar de la seva adaptació lingüística, "el meu castellà és correcte, però aquí el català és la llengua principal. Aquesta és una zona molt catalana", explicava al mitjà anglès.

Parlant de ciclisme, l’escocès explicava que "quan es tracta de rutes ciclistes més desafiants, sempre torno a Rocacorba, el cim més famós de la zona". La descriu com a una "ascensió per carretera increïble, 1.000 metres de desnivell al llarg de deu durs quilòmetres". Explica que és una ruta que li agrada compartir amb amics quan el visiten, com el ciclista del Tour de France Mark Cavendish i que gaudeix el fet que el cim de Rocacorba sigui un carreró sense sortida, "literalment l’estàs escalant per les vistes que tens des de dalt", relata. Per accedir a Girona ciutat també li agrada fer-ho en bicicleta. Explica com la seva dona i ell tenen el costum d’aparcar el cotxe als afores i endinsar-se a la ciutat a través de les vies verdes.

"Girona és molt més que una ciutat ciclista. Per a molts ciclistes professionals, el lloc on viuen mentre entrenen, és una ubicació temporal, però jo m’alegro d’haver-me quedat. He viatjat tota la meva vida, i encara crec que Girona és el lloc més bonic de la terra. No podia pensar en un lloc millor perquè hi creixessin els nostres fills", concloïa David Millar.