Sos Costa Brava: “Els delinqüents nàutics estan guanyant la partida als administradors”

SOS Costa Brava, la federació ecologista formada per més de 25 entitats, assegura que «els delinqüents nàutics guanyen la partida als administradors del litoral». Segons la federació que defensa els interessos de la costa gironina aquest és el missatge que es desprèn després que fa un mes uns delinqüents robessin les vuit balises que delimitaven la zona de bany segur a les cales del Cau (Palafrugell) i a la del Vedell (Mont-ras). «Ni la Generalitat de Catalunya, ni la Taula de Cogestió del Litoral del Baix Empordà han estat capaços de resoldre el problema, aparentment senzill», apunten.

Així mateix, SOS Costa Brava explica que, després de la decisió democràtica i de l’esforç econòmic que va suposar per la ciutadania la instal·lació dels ancoratges i les balises per part dels ajuntaments, finalment no ha servit de res: «Diners llençats i les embarcacions s’han apoderat de les dues zones de bany davant la indignació i sorpresa dels usuaris banyistes i snorkels», remarca la federació ecologista.

Els ecologistes expliquen a través d’un comunicat que «després d’anys d’omplir el mar amb tantes embarcacions com s’han pogut vendre i llogar, finalment els nostres millors espais naturals marins s’han convertit en una mena de parc temàtic on preval la llei del més fort o incívic».

«Aquesta problemàtica no només ha sobrepassat la capacitat de càrrega del litoral, sinó també la de gestió dels seus responsables», lamenta la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava. «Als valors naturals que haurien de prevaldre en aquests espais, s’han sobreposat els valors econòmics, i a l’interès pels nostres ecosistemes marins i la seva cura, s’ha prioritzat l’interès per aconseguir el millor lloc on prendre el sol i remullar-se», afegeixen.

L’ecosistema marí

D’altra banda, els ecologistes gironins també denuncien que «les fanerògames i l’ecosistema marí són els principals perdedors envers l’incapacitat dels gestors del mar, als quals, després de molts anys, només se’ls ha ocorregut la idea d’elaborar un tríptic informatiu». Aquesta mateixa estratègia va dur a terme la Generalitat ara fa una quinzena d’anys, recorden des de l’entitat. «El resultat va ser un autèntic fracàs, ja que els prats de fanerògames han seguit anant a menys i l’incivisme a més», detalla la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava.

Finalment, SOS Costa Brava adverteix que «la campanya del tríptic sembla una excusa per no prendre mesures realment efectives, com poden ser fer d’ús obligatori la cartografia FANCAT, senyalitzar els prats de fanerògames més afectats per la pressió nàutica, prohibir-hi el fondeig o instal·lar-hi un nombre limitat de boies ecològiques, com ja va fer Palamós fa anys».

«Mentre els nostres espais naturals estiguin en mans de la mateixa mentalitat i interessos, ara blaus, que van aconseguir tombar la reserva marina el 2011 o que als anys 80 van estar a punt de destruir l’espai natural protegit del Castell-Cap Roig amb la construcció d’un port esportiu de 1.100 amarres i desenes d’urbanitzacions de luxe, la protecció dels nostres ecosistemes quedarà en un darrer terme, sota mínims o anirà a pitjor amb l’ajuda de la crisi climàtica», alerta la federació.

Una destrucció en directe

«Serem la generació amb més recursos, tecnologia, estudis i tríptics, que ha convertit el Mediterrani en el mar més contaminat i explotat de la història i que observem en directe la destrucció i agonia dels nostres darrers boscos de Fanerògames», conclou la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava.