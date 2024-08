La invasió d'Ucraïna fa caure "en picat" el turisme rus a la Costa Brava

El turisme estranger a Catalunya ha augmentat en gairebé un 9% en la primera meitat del 2024 en comparació amb l’any passat, segons informava la Generalitat a finals de juliol. En localitats turístiques de la Costa Brava com Blanes o Lloret de Mar l’increment actual ha sigut gairebé d’un 20%, amb una ocupació hotelera del 95% els darrers mesos de juny i juliol i unes previsions per aquest agost igual d’optimistes. Son unes xifres de rècord després de la pandèmia del coronavirus del 2020.

Segons el govern català, el 70% dels turistes que venen a Catalunya són estrangers i el 30% restant espanyols o, dit d’una altra manera: 2 de cada 3 turistes que aquest any ens visiten son de fora, sobretot de països com França, Itàlia, el Regne Unit, Països Baixos i Alemanya. Per això, si aquest estiu us passegeu per la Costa Brava de seguida escoltareu aquesta barreja d’idiomes per les platges i carrers de costa: francès, italià, anglès, alemany, holandès..., però n’hi ha un que fa pocs anys era ben present i ara és díficil sentir-lo: el rus.

I és que la situació del turisme rus, que s’estava acostumant a venir de vacances a Catalunya, després de la invasió militar d’Ucraïna per part de Vladimir Putin el febrer del 2022 i sobretot de les posteriors sancions econòmiques imposades contra Rússia per part dels països de la Unió Europea i dels Estats Units, ha canviat molt. Aquests factors han fet que la visita de «guiris» russos a casa nostra hagi caigut en picat.

Turisme gairebé inexistent

«A Lloret no hi ha turisme rus, és gairebé inexistent». Amb aquesta contundència i claredat ho afirma Frederic Guich, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Lloret de Mar, quan se li pregunta sobre la presència de turistes de Rússia a la Costa Brava. Segons el regidor, el descens del turisme rus a casa nostra s’explica: «Primer, per la pandèmia de covid el 2020 i sobretot després, quan ja estàvem traient el cap, per la guerra d’Ucraïna a partir del 2022 i les sancions occidentals contra l’economia russa que han vingut a conseqüència del conflicte».

Guich dona una dada que és demolidora: l’any 2019, abans de la pandèmia, hi havia 14 vols a la setmana entre Rússia i Catalunya i actualment no n’hi ha cap, perquè no hi ha vols directes entre les ciutats russes i les europees degut a les sancions per la guerra d’Ucraïna. Preguntat sobre si s’ha omplert el buit per l’absència de turistes russos, el regidor de Lloret explica que «s’ha produït una substitució amb el turisme d’altres nacionalitats i també d’altres llocs de l’Estat espanyol. Aquest fenomen ja el vam observar l’estiu passat i aquesta temporada està passant el mateix», conclou.

La mateixa anàlisi de la situació turística actual fa una portaveu del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, que també destaca que a la Costa Brava sud (la part del litoral gironí entre Tossa de Mar i Blanes) han augmentat, des de l’esclat del conflicte a Ucraïna fa 2 anys i mig, tant el nombre de refugiats ucraïnesos que hi viuen com també el de població russa empadronada que hi ha comprat una casa perquè tenen un elevat poder adquisitiu i poden i volen viure fora de Rússia.

Fonts de l’Ajuntament de Lloret i del Patronat destaquen que la tendència del mercat turístic rus al litoral gironí «ha sigut d’un creixement constant en els darrers anys, fins a l’arribada de la pandèmia el 2020 i l’esclat de la guerra d’Ucraïna el 2022, amb les posteriors sancions contra Rússia que han dificultat que els russos puguin viatjar a països de la Unió Europea, perjudicant les economies de països que, com el nostre, viuen en bona part del turisme». I és que, segons apunten: «Catalunya, i la Costa Brava en particular, era una de les destinacions més demanades pels turistes russos».

Turistes a Lloret aquest estiu. / Marc Martí Font

Posició capdavantera

Efectivament, les dades d’abans de la pandèmia evidencien la posició capdavantera de Catalunya dins del mercat del turisme rus: el 2016 van visitar-nos uns 558.000 turistes russos, el 2017 uns 698.000, el 2018 ja eren cap a 726.000 i el 2019 la xifra arribava als 795.000 turistes, que van generar una despesa de més de 1.160 milions d’euros en total aquell any, l’anterior al coronavirus que ho va fer parar tot. Una tendència ascendent d’un mercat que, fins a aquell moment, estava en ple creixement, ja que els turistes russos representaven el cinquè mercat internacional que més ingressos deixava a Catalunya, amb una despesa mitjana per turista de 1.492 euros i uns 180 euros per persona i dia.

Uns turistes que, segons la regidoria de Turisme de Lloret, «ens visitaven majoritàriament en viatges organitzats per touroperadors internacionals», tot i que, segons apunten des del Patronat de Turisme de la Costa Brava, «en els darrers anys s’observava un fort creixement del turisme individual, sense operadors turístics fent d’intermediaris gràcies a les connexions aèries i també a la popularització creixent d’organitzar-se i comprar els viatges a través d’Internet, on es més fàcil i ràpid comparar preus i trobar ofertes».

En aquest mercat turístic tan competitiu, localitats costaneres com Blanes i Lloret de Mar recorden quins eren (i encara són) els principals atractius de la Costa Brava per als turistes russos: la seguretat, uns preus molt competitius, el bon clima, les seves platges excepcionals, l’excel·lent gastronomia, la seva àmplia oferta cultural, les compres i també l’oportunitat única que representa el fet d’estar a prop d’una ciutat global de la potència de Barcelona dins el panorama turístic mundial.

A l’Ajuntament de Lloret tenen esperança en la reactivació del turisme rus a casa nostra. El seu regidor de Turisme es mostra «totalment convençut que, un cop acabi la guerra d’Ucraïna i per tant s’aixequin les sancions occidentals contra Rússia, el turisme rus tornarà a venir com abans», perquè «em consta que els touroperadors russos aamb els qualssempre hem treballat volen seguir portant turistes a Lloret de Mar i a la Costa Brava».

Un luxe

Des del Patronat de Turisme no son tan optimistes i afirmen que «tot dependrà del desenllaç del conflicte a Ucraïna i de la situació geopolítica que hi hagi després entre Rússia i la UE», un fet avui difícil de saber. El què sí que es pot afirmar avui és que per a la gran majoria dels russos viatjar a l’estranger, sobretot a Europa, s’ha convertit des de fa més de dos anys en un luxe no apte per a totes les butxaques per culpa de les sancions econòmiques contra Rússia imposades per Occident.

Un càstig que ha provocat, entre d’altres efectes, la devaluació del ruble rus, l’elevat cost dels bitllets d’avió, ja que no hi ha vols directes entre la UE i Rússia, les restriccions que pateixen els russos per obtenir visats per a Europa i la inoperància de les targetes emeses a Rússia dins dels països europeus. Tots aquests factors han provocat l’enfonsament gairebé total del turisme rus a Catalunya i a la Costa Brava en concret, amb els perjudicis que ha comportat per a l’economia catalana i gironina en particular, i dels quals no se n’ha parlat molt.