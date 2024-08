Mor el copilot d'un turisme en un accident amb un altre vehicle a l'AP-7

Un home de 77 anys i veí de Sils (la Selva) ha mort en un accident la matinada d'aquest divendres al punt quilomètric 86 de l'AP-7, a l'alçada de Maçanet de la Selva. Els equips d'emergència han rebut l'avís pels volts de les tres de la matinada. Per causes que s'estan investigant, dos turismes han sortit de la carretera i s'han acabat accidentant. Com a conseqüència del xoc, l'ocupant del davant d'un dels turismes ha mort, mentre que tres persones han quedat ferides en estat menys greu i a qui el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a l'hospital universitari Josep Trueta de Girona on han quedat ingressades.

Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre unitats dels Bombers que han hagut d'excarcerar una de les víctimes i cinc ambulàncies del SEM. Com a resultes de l'accident s'han hagut de tallar dos dels tres carrils de l'autopista en sentit Girona. Amb la d'aquesta nit, ja són 84 les víctimes mortals a les carreteres catalanes des de principis d'any.