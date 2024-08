Un home de poc més de 30 anys va resultar ferit greu després de llançar-se de cap al mar en una zona de roques a S’Agaró. Els fets van ocórrer la tarda de dimecres. La víctima, tot i que no va quedar inconscient per la caiguda, va haver de ser rescatat per uns banyistes que es trobaven a la zona fins a l’arribada dels serveis d’emergències.

El van atendre els socorristes, així com els Bombers, el SEM i la Policia Local de Castell-Platja d’Aro. El SEM el va evacuar amb un trau al cap i molt mal d’esquena a l’hospital Josep Trueta de Girona.

La caiguda va produir-se cap a quarts de cinc de la tarda a la cala Pedrosa, una petita platja de roques. L’home, que és estranger, es va llançar des d’una roca a l’aigua en una zona de només un parell de metres de profunditat. Això va provocar que quan el turista es va llançar a l’aigua acabés impactant contra les roques del fons marí. Segurament no es va fixar en la poca profunditat d’aquesta zona on es va llançar.