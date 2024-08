VÍDEO | Un conductor de 72 anys circula per la C-65 en contra direcció i a gran velocitat entre Salt i Girona

Situació perillosa la viscuda aquest dimecres al migdia entre Salt i Girona. Diverses persones s'han trobat que a l'accés sud, a la C-65, un conductor de 72 anys anava amb un Renault de color gris circulant contra direcció i a alta velocitat.

Això ha succeït poc després de les dotze del migdia, quan el vehicle hauria entrat per la rotonda de Salt que desemboca de la sortida sud de l'AP-7, però s'hi ha incorporat en sentit contrari, segons afirmen testimonis. Llavors, ha enfilat en direcció Girona pel carril que, en canvi, va cap a Salt.

Arran de la conducció temerària, algun usuari ha gravat la seqüència dels fets. En un vídeo difós a les xarxes socials es pot veure com el Renault va sortejant diversos vehicles per seguir el seu camí a una velocitat molt elevada.

Aquests fets duren poca estona, però es pot observar com fins i tot, en un tram de tres carrils —on hi ha la incorporació cap a Vilablareix i Santa Coloma— el cotxe ha de posar-se entremig dels vehicles per evitar xocar frontalment amb els que venen per la C-65 procedents, per exemple, de Fornells de la Selva.

Al final del trajecte, a l'altura del supermercat Esclat i on la carretera ja passa a tenir només dos carrils, el vehicle hauria agafat el camí correcte. Tot i això, la policia no ho pot confirmar.

Investigació i localització

Els Mossos d'Esquadra asseguren que no han rebut l'avís dels fets, però que arran de la conducció temerària i la difusió del vídeo a les xarxes socials han engegat una investigació per part dels agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona. Aquesta ha culminat aquest mateix migdia, després de diverses indagacions han localitzat el vehicle a Sant Jordi Desvalls i també al seu conductor.

Es tracta d'un home de 72 anys que en el moment que l'han trobat els agents de trànsit es trobava molt desorientat i a qui el SEM ha traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra de Trànsit el denunciaran penalment i quedarà com a investigat per un delicte contra la seguretat viària, concretament per la conducció temerària que aquest dimecres ha posat en perill a molts conductors que anaven per aquest accés sud de Girona i Salt. Sortosament, no hi ha hagut cap accident de trànsit derivat de la seva circulació.

