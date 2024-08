VÍDEO | Volen cadires en una baralla entre clients i servei d'un restaurant a Platja d'Aro

Una parella de turistes que va quedar descontenta amb el menjar i el servei d'un restaurant de Platja d'Aro va iniciar un enfrontament contra el personal. La baralla va acabar amb cadires que volaven pel menjador del local i amb un cambrer amb lesions.

Els fets van succeir el divendres passat pels volts de tres quarts d'onze de la nit en una restaurant del centre de la localitat turística. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va rebre l'avís que hi havia una batussa al local entre almenys dos clients i que s'havien enfrontat amb cambrers.

Com es veu a les imatges, estaven sopant i de cop, diverses persones es van aixecar i van començar a esbatussar-se i, fins i tot, a una dona se la veu atacant amb cadires al personal. També es veu com persegueixen fins a dins d'un altre menjador al personal i com els colpegen.

Identificats

Quan la policia va arribar es van trobar que un cambrer que havia seguit els dos clients que havien fugit de la zona. Les dues persones semblaven anar èbries, i la Policia Local les va interceptar a uns 100 metres del local.

Els agents van identificar l'home i la dona, dos turistes belgues, i de moment no estan denunciats pels fets. I és que, segons fonts policials, resten a l'espera que el cambrer més afectat, que va patir lesions, presenti denúncia pels fets. Un cop es produeixi, se'ls acusarà dels delictes que considerin.

