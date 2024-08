Destrossen la plataforma de bany per a persones de mobilitat reduïda a Palamós

La plataforma de bany per a persones amb mobilitat reduïda de Palamós ha quedat malmesa a causa d'una bretolada. Un usuari de les instal·lacions ho va denunciar a través de les xarxes socials i demana civisme en l'ús d'aquesta plataforma. A través d'un vídeo a Instagram ha afegit que ell ja havia hagut d'avisar altres vegades a menors que feien mal ús de la cadira i la plataforma.

La matinada de dimarts van fer malbé la cadira, que va quedar inutilitzada durant el matí. La brigada municipal es va encarregar d'arreglar-la, i a la tarda mateix ja es podia tornar a fer servir. Segons fonts de l'Ajuntament de Palamós, la zona està degudament retolada amb els usos que té la plataforma, i que durant el dia, està vigilada, també pels socorristes de la platja del municipi baix-empordanès.

Des de l'Ajuntament, demanen respecte bàsic i sentit comú amb l'ús de la cadira i que insistiran en aquest bon ús de les instal·lacions. En aquest moment, la plataforma ja torna a estar operativa.

La regidora de Medi Ambient, Maria Puig, denuncia tota la mala praxi i l'incivisme que hi pugui haver al voltant d'aquesta plataforma perquè "interfereix amb el dret que intentem oferir a aquesta part de la població". També demana la col·laboració ciutadana per a preservar aquest accés i "aquesta visió comunitària de la plataforma". Ha afegit que hi ha un seguiment i col·laboració constant amb els promotors de la iniciativa, per "aplicar millores en funcionament, senyalització i també en accés".

Iniciativa pionera a l'estat

La iniciativa, pionera en tot l'estat, va ser inaugurada el passat 24 de juliol i permetia a persones amb mobilitat reduïda entrar al mar de manera autònoma, sense ajuda de ningú.

El sistema, que consisteix en una plataforma amb una cadira elevadora hidràulica, per un costat, i una escala amb barana per un altre, està situat a la platja gran del municipi i es pot utilitzar de les sis del matí a les deu de la nit.

L'escala amb barana es pot utilitzar lliurement, però per accedir a la cadira hidràulica s'ha d'aplicar un codi, que cal demanar prèviament a l'Oficina de Turisme de Palamós.