Tres turistes ferits en cedir la barana i caure del balcó d'un apartament de Lloret de Mar

Tres joves dels Països Baixos han quedat ferits després de caure des d'un balcó d'un apartament de Lloret de Mar, segons avança el diari neerlandès 'L1 Nieuws' i ha confirmat l'ACN. Els fets haurien passat la nit del dissabte quan cinc nois es feien una foto de grup des del balcó. En aquell moment, la barana de pedra hauria cedit i tres d'ells van caure al primer pis de la casa, a una distància d'entre quatre i cinc metres. El SEM va traslladar els tres ferits fins a l'hospital Trueta i a hores d'ara ja s'han donat d'alta a tots. Aquest dimarts l'Ajuntament de Lloret de Mar ha precintat l'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) de forma temporal.

Una dotzena de joves d'entre 18 i 19 anys arribaven a Lloret de Mar el dissabte per passar uns dies al municipi. Havien llogat una casa a la urbanització dels Pinos entre tot el grup. A la mateixa primera nit, mentre alguns d'ells es volien fer una foto, la barana del balcó va cedir i tres joves van caure daltabaix. Després d'avisar als serveis d'emergències, el SEM va enviar-hi quatre dotacions terrestres i va derivar els tres ferits (dos en estat greu i un de lleu) a l'hospital Trueta de Girona. Fonts de Salut confirmen a l'ACN que dos dels joves van rebre l'alta poques hores després d'arribar a Urgències i el tercer d'ells va sortir de l'hospital l'endemà.

La casa on estava el grup de joves és dels anys 70 i tenia la llicència d'Habitatge d'Ús Turístic vigent. Arran dels fets, però, la Policia Local conjuntament amb tècnics municipals han precintat i tancat la casa. Ara, estudiaran quin és el risc que hi ha en l'estructura. Els Mossos d'Esquadra estan instruint diligències de manera coordinada amb la policia local per esclarir els fets.

Segons avança el mitjà neerlandès, els pares dels joves volen presentar una denúncia contra la propietat de l'immoble. Alguns del grup ja han tornat al país, mentre que d'altres han decidit seguir les seves vacances en altra casa que ja han llogat.