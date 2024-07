Els Roca obriran un local de vins i tapes a la plaça del Vi de Girona

Els germans Roca inauguraran aquest divendres un nou local al Barri Vell de Girona. Es tracta del bar Vii, que s'ubicarà a l'espai on fins ara hi havia el restaurant Plaça del Vi 7, també propietat dels Roca. Serà un bar de vins, taps i platillos que obrirà cada dia d'una del migdia a onze de la nit, amb l'oferta d'unes tapes senzilles entre les quatre de la tarda i les set del vespre amb l'objectiu d'ampliar el segment de tapes i que no només es puguin fer per dinar o sopar.

La cap de sommeliers d'El Celler de Can Roca, Audrey Doré, assumeix la responsabilitat del nou bar. Fa deu anys que Doré treballa amb Josep Roca i ara agafa la responsabilitat de ser la mestressa del nou bar. Per altra banda, el qui ha estat des del principi fins al final cap de cuina del restaurant Plaça del Vi 7, David Freijomil, seguirà com a encarregat de la cuina del nou local.

Tapes recordant can Roca

Vii oferirà una carta de vins a bon preu, a part de les tapes i platillos que recorden a la cuina de Can Roca. Entre d'altres, calamars a la romana, mollete de ronyons al Jerez, cap i pota, canelons de Can Roca. També Tortillita de camarones, corball adobat i fregit, seitons en vinagre, ous de llisa curada amb ametlles fregides i salades d’inspiració andalusa, jarret de vedella amb l’os, daus de peu de porc empanats i fregits, o ensaladilla russa.

El nou establiment se suma a altres projectes que la família Roca ha engegat a Girona com l'Hotel Boutique Casa Cacao a la plaça Catalunya i el Normal Restaurant a la plaça de l'Oli. Mentrestant, l'any passat es va inaugurar la Bikineria Rocambolesc a tocar del pont de les Peixateries Velles, i al costat d'on també hi ha la gelateria i la confitaria.