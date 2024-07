Els Bombers treballen per apagar un foc a tocar de l'AP-7 derivat de l'incendi d'un vehicle

Una desena de dotacions dels Bombers, entre les quals dues aèries, treballen per intentar apagar un foc a que s'ha declarat al quilòmetre 88 de l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva. L'incendi s'ha produït pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, després de l'incendi d'un vehicle que circulava per la via.

El foc ha saltat de la furgoneta a uns pins que hi ha a tocar i ha començat a calcinar arbres i un camp proper. L'incendi ha obligat a tallar dos carrils de l'autopista AP-7 en sentit sud, fet que genera cues en aquest punt.

Cal recordar que aquest dimecres hi ha diverses comarques catalanes amb un risc extrem d'incendi. De moment hi ha vuit dotacions terrestres i dos avions de vigilància i atac (AVA) a lloc.