S'incendia un vagó de matèries perilloses a Girona

Un vagó de mercaderies es va incendiar durant la nit de dimecres a l'entrada sud de Girona, a la zona del Mas Gri, a tocar de la carretera Barcelona. Malgrat l'ensurt no va resultar ningú ferit. Aquest incident encara causa afectacions aquest matí, d'una banda fa tallar la circulació de trens entre Girona i Caldes i de l'altra, els Bombers encara romanen a la zona treballant. A més, els veïns propers a la zona de l'incendi (rotonda del Mas Gri) segueixen confinats.

Arran dels fets l'alcalde de Girona, Lluc Salellas a través de les xarxes socials va demanar el confinament dels veïns que viuen a la zona de l'entrada sud de la ciutat, la més propera a la rotonda de Mas Gri. D'altra banda els Mossos i Bombers també van fer evacuar una àrea industrial pròxima als fets. A la zona també s'hi va desplaçar la Policia Municipal de Girona i Protecció Civil de la ciutat.

L'incendi va produir-se pels volts de dos quarts de dotze de la nit a la zona del Mas Gri i va afectar la part alta d'una de les cisternes d'un vagó dun tren de mercaderies perilloses que transportava gas liquat. Va sortir-ne flama i això va fer mobilitzar 38 efectius i 13 dotacions amb dos furgons de risc químic i el Grup GRIT dels Bombers.

Aquest matí encara hi ha un dispositiu amb set dotacions a la zona que estan supervisant el tren de mercaderies de Girona fins que s’inertitzi la cisterna que ha quedat malmesa amb una esquerda d’uns 40 a 50 centímetres a la part superior. El que fan ara és acabar de deixar morir la flama i un cop estigui ofegada, l'empresa hauria d'inertizar la cisterna i desplaçar el gas residual que hi ha a dins, indiquen des del cos d'emergències.

Trens afectats i tall de la carretera

El succés encara causa afectacions i no hi ha trens entre Girona i Caldes. Renfe posarà mitjans alternatius per fer aquest tram del trajecte. A banda, l'accés sud -rotonda a la ciutat -rotonda Mas Gri i carrertera Barcelona- està tallat arran del succés.