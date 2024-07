Detenen una dona de Tossa que es feia passar per veterinària i ha causat la mort d'animals

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 50 anys amb domicili a Tossa de Mar, que es feia passar per veterinària i ha causat la mort i patiment d'animals domèstics a la Selva Interior. La dona estafava als propietaris de les mascotes fent-los pagar diners per medicaments i altres serveis veterinaris inexistents. Acollia animals a casa seva en règim de guarderia en condicions lamentables i sense disposar de llicència de nucli zoològic. Els fets s'estarien produint des del 2012.

La detenció es va produir el 9 de juliol per part dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Santa Coloma de Farners, com a presumpta autora dels delictes de maltractament d'animal domèstic, intrusisme i estafa.

Els primers fets es remunten a l'any 2012 quan es va tenir coneixement, a través d'una denúncia d'estafa per un servei veterinari cobrat i no efectuat, que hi havia una dona que exercia de veterinària i podria actuar de forma negligent. A partir d'aquí i fins a l'actualitat es va produir un degoteig constant de denúncies de propietaris d'animals de companyia que denunciaven a la veterinària per diversos fets: estafa, maltractament animal, falsificacions de document públic i intrusisme professional.

Arran de les múltiples denúncies rebudes contra la falsa veterinària i l'augment de la gravetat dels casos durant els anys, els mossos de la unitat d'investigació van comprovar que la dona havia estat inhabilitada pel col·legi de Veterinaris de Girona fins a 3 ocasions, l'any 2011, 2012 i el 2015. El 31 de juliol del 2017 ja va quedar suspesa per exercir l'activitat d'acord amb una sentència del jutjat contenciós administratiu de Girona.

Els animals, a casa

Quan els agents van comprovar les dades i la ubicació de la clínica veterinària, van trobar-hi un local clausurat. Posteriorment, van saber que recollia els animals i se'ls enduia a casa seva on els operava en una habitació sense les mesures higièniques pertinents, on molts dels animals agafaven infeccions de les quals alguns d'ells acabava morint.

La investigació també va posar al descobert males praxis veterinàries i serveis que cobrava a preus econòmics amb visites a domicilis en urbanitzacions, ja que es desplaçava per oferir-los i captar clients oferint preus més baixos de l'habitual. Els pagaments sempre eren en efectiu o via Bizum. També es va saber que utilitzava el seu domicili, a Tossa de Mar, per acollir en règim de guarderia animals domèstics on els tenia tancats amb males condicions i amb temperatures elevadíssimes.

Davant les evidències observades durant la investigació i la gravetat dels casos exposats, el dia 9 de juliol els agents de la unitat d'investigació de Santa Coloma van detenir la dona per un delicte d'intrusisme, ja que es feia passar per veterinària quan realment no ho era, diversos delictes d'estafa i maltractament d'animals domèstics, per causar un patiment greu i moltes vegades la mort de les mascotes que els propietaris li deixaven per a la seva cura.

La detinguda, amb antecedents, va passar el mateix dia 9 a disposició de Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.