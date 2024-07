Els estafadors de l’asfalt tornen a actuar a les comarques de Girona

Els estafadors de l’asfalt han tornat a les comarques gironines. Els Mossos d’Esquadra ja els han detectat durant aquest mes de juny almenys a les comarques del Gironès i el Baix Empordà. El cos policial té constància de quatre temptatives. De moment, l’engany no s’ha arribat a consumar.

Aquests intents s’han produït a Begur, Quart, Fornells de la Selva i Aiguaviva. Tot i això, fonts policials recorden que solen ser grups amb molta mobilitat i poden estar actuant ara a les comarques de Girona i d’aquí a uns dies a altres punts de l’Estat. Tot això, perquè no se’ls enxampi.

L’estafa de l’asfalt té com a objectiu principal enganyar a particulars i empreses. El modus operandi consisteix en el fet que els delinqüents es presenten a les víctimes i els expliquen que tenen unes restes d’asfalt d’una obra que han fet.

Després ofereixen a la víctima enquitranar per exemple un camí que porta a una casa a un preu molt baix, per sota del preu de mercat. Aquesta estafa pot acabar en el moment que la víctima paga per avançat i llavors ja no veu mai més els suposats obrers i no li enquitranen res. Però, el més habitual és que si es paga després dels treballs, comencen a fer l’obra però la deixen a mig fer. Ja que comencen a demanar més diners o que diuen al propietari que se’ls deu una gran quantitat.

Si finalment la víctima no vol pagar, comencen a extorsionar-lo. Algunes víctimes després de la pressió que reben acaben abonant quantitats elevades de diners. A banda, normalment l’obra que fan els delinqüents sol ser molt mala qualitat i el resultat és molt maldestre.

Els Mossos d’Esquadra alerten del retorn d’aquesta estafa que va enganyar a empresaris sobretot entre els anys 2016 i 2020 a les comarques de Girona. Aquells anys va haver-hi diverses estafes en punts sobretot del Gironès. Fins i tot, els Mossos van arribar a detenir alguns estafadors.

Per tot això, recomanen que si se sospita que es pot ser víctima, d’entrada es demani un pressupost per escrit i s’exigeixi la documentació de l’empresa que vol fer l’obra. Si encara es tenen dubtes cal trucar al telèfon d’emergències 112.

El cas de Begur

El dia 13 de juny va succeir el cas de Begur, concretament a la zona del nucli d’Esclanyà. Aquí els Mossos d’Esquadra van ser requerits per la víctima perquè els suposats operaris estaven fent més tram de què havien acordat. Havien acordat asfaltar davant el portal, una superfície d’uns 30 metres quadrats i llavors, en canvi, els treballadors li van dir que acabarien de fer més superfície i, per tant, això li suposaria un cost més elevat.

La víctima no va estar d’acord en això i els va demanar documentació i pressupost, però els operaris van continuar treballant. Arran d’això, els Mossos d’Esquadra es van traslladar cap a les vuit del vespre fins aquest municipi de la Costa Brava en rebre l’avís. Els agents van trobar vuit treballadors que continuaven fent les tasques malgrat que el propietari els havia dit que no. Els van identificar i posteriorment, la víctima de la temptativa d’estafa va presentar denúncia sobre els fets. Un cas que finalment, per tant, no va ser consumat, però, que s’investiga com la resta de casos del Gironès.

