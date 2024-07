La mortalitat del juny a la província de Girona és una de les més baixes de l’última dècada

El Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), un dispositiu del Ministeri de Sanitat que observa quants espanyols moren cada dia i compara aquestes xifres amb allò que seria esperable, quantifica el nombre de morts el mes de juny a les comarques gironines en 462. Es tracta de la segona xifra més baixa des del 2015, any en el qual es van començar a fer aquests registres; només per darrere del 2020, quan se’n van notificar 443.

El rècord absolut data de l’any 2022, quan n’hi va haver 608. El principal motiu d’aquest increment va ser la forta onada de calor que va persistir durant pràcticament tot el mes. I és que aquest registre de mortalitat també calcula els excessos de defuncions atribuïbles a les temperatures. De fet, del total de morts del juny del 2022, divuit es van atribuir a la calor. L’any passat se’n va compatibilitzar una per aquesta causa i en total n’hi va haver 507.

L’impacte de les altes temperatures també es va fer notar especialment el 2019, quan es va produir una forta onada de calor a finals de mes. En total es van registrar deu defuncions per aquesta causa. Finalment, el 2017 hi va haver onze morts per altes temperatures.

Tenint en compte l’increment de defuncions pel clima, el grup d’Adaptació de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha impulsat la primera plataforma que utilitza models epidemiològics específics per sexe i edat per predir els riscos reals de mortalitat per temperatures ambientals en diferents segments de la població. Es tracta del Forecaster.health, un sistema d’alerta de salut creat per a 580 regions de 31 països europeus, que ha estat finançat pel Consell Europeu de Recerca, i que proporciona avisos de mortalitat relacionada amb el fred i la calor per sexe i edat a Europa. L’eina permet introduir la data per a la qual es desitja obtenir les prediccions en una finestra de temps de dues setmanes, així com el subgrup de població pel qual es vol obtenir la predicció de risc.

Pla de calor activat

Paral·lelament, el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SiViC) va incorporar l’any passat noves dades sobre salut pública a la seva pàgina web, abans dedicada a malalties respiratòries: la covid-19, la grip i la bronquiolitis. Així, es poden consultar el nombre d’urgències hospitalàries, defuncions i mitjana de les temperatures, unes dades que poden ajudar a explicar els efectes de la calor, sobretot en persones més vulnerables com les persones grans.

Arran de l’activació del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), el juny es van detectar episodis de temperatura màxima diürna per sobre de l'esperat el dia 7 i durant el període del 26 al 29, arribant als 31,71°C de temperatura màxima. Malgrat tot, les visites a urgències, els ingressos relacionats i la mortalitat global es van situar dins la normalitat.

El pla a més de coordinar les mesures i els recursos per fer front a la possible calor intensa o molt intensa, també té per objectiu predir les possibles situacions meteorològiques de risc per calor.

