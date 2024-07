Expulsen a Colòmbia dos delinqüents multireincidents que cometien furts a turistes a la Costa Brava

La Policia Nacional ha expulsat a Colòmbia dos delinqüents multireincidents que es desplaçaven a Blanes i Lloret de Mar per cometre furts sobretot a turistes.

Ambdós actuaven junts i es desplaçaven des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona cap aquesta zona de la Costa Brava sud. Es dedicaven sobretot a robar a persones quan es trobaven a la plaça però també a les estacions d'autobusos i trens.

Ambdós van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra el mes de maig juntament amb altres persones, però aquests eren estrangers en situació irregular a Espanya. Això va fer que els Mossos traspassessin els arrestats també a la Policia Nacional per retre comptes amb el tema d'estrangeria.

Ambdós tenen entre 30 i 40 anys i acumulaven més d'una vintena d'antecendents policials, la major part furts que suposaven una inseguretat per aquestes zones costaneres. A banda, també duien a terme la seva activitat a l'àrea de Barcelona i per aquest motiu la Policia Nacional va comprovar que ja tenien obert un decret referent a la llei d'estrangeria i per tant, per poder cursar la seva ordre d'expulsió.

Internament al CIE

La Policia Nacional va demanar el seu internament al CIE (Centre d'Internament d'Estrangers) de Barcelona amb l'objectiu de poder sol·licitar les causes judicials pendents i materialitzar l'Ordre d'Expulsió que pesava sobre els dos homes.

Els agents van realitzar els tràmits administratius per poder expulsar-los i posteriorment, agents de Lloret i de Girona del cos policial els van traslladar des de Barcelona fins a Madrid amb un comboi policial molt nombrós.

El dia 27 de juny ambdós juntament amb 20 ciutadans sud-americans més de Colòmbia i Perú van ser lliurats a la Unitat Central de Repatriacions (UCR) a l'aeroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas. La Policia Nacional va muntar un avió cap a sud Amèrica i va fer l'expulsió dels 22 ciutadans estrangers que comptaven amb nombrosos antecedents policials i judicials per delictes greus i que actuaven a diverses zones del territori nacional, principalment a Catalunya.

Des de Policia Nacional recorden que aquestes expulsions suposen una gran coordinació policialment, judicial, a més d'una estreta relació en l'àmbit documental amb els respectius consolats, ja que es van sol·licitar les autoritzacions judicials de les causes que aquestes persones tenien pendents als diferents jutjats, així com la realització de els tràmits de documentació amb els consolats respectius perquè es pogués fer efectiu el decret d'Expulsió.