Roben una furgoneta d'un taller de Tossa i s'emporten "integrat" el túnel de rentat

Robatori amb final surrealista. Els fets van succeir aquest diumenge a Tossa de Mar, quan dos lladres van accedir de matinada al recinte d'un taller que es troba a peu de carretera a l'entrada del municipi.

Un cop a dins van decidir emportar-se una furgoneta aparcada, que és d'un treballador, i van optar sortir per la sortida que els va semblar més ràpida: passar per sota del túnel de rentatge. El que no van pensar és que segurament el vehicle que estaven sostraient era alt i que era just circular per sota de l'arc de rentatge. Aquests, però, van passar-hi per sota i se'l van emportar "integrat", és a dir, "posat" i van emprendre una fugida per la mateixa carretera.

La furgoneta. / Cedida

No van fer massa metres quan es devien adonar de la situació surrealista i que no podien avançar massa camí. Els dos ocupants van sortir de l'interior de la furgoneta i van fugir en un vehicle de la zona.

Això va succeir pels volts de les quatre de la matinada i la Policia Local de Tossa de Mar va rebre l'avís d'un veí en què els informava d'una fressa estranya procedent de la zona i del taller. Quan van arribar els agents locals es van trobar el vehicle amb el túnel de rentatge encastat i ningú a dins.

Arran dels fets, la Policia Local va fer una recerca i també ha comprovat imatges de les càmeres de vigilància per tal de localitzar els dos individus, però no van fructificar, segons indiquen fonts policials.

El cas ara ha passat en mans dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes que tenen oberta una investigació per localitzar els individus i també per aclarir quin era el motiu que hi havia darrere del robatori de la furgoneta i si la volien per cometre algun altre fet delictiu.

Subscriu-te per seguir llegint