La policia sospita que clans gitanos protegeixen l'autor del doble crim de Girona

Màxima tensió als barris de Font de la Pólvora de Girona i del Culubret de Figueres arran del tiroteig mortal a Font de la Pólvora a la nit de Sant Joan que va deixar dos morts, dos ferits i que ha desencadenat episodis de venjança que han inclòs destrosses d'habitatges del sospitós del doble crim, Guillermo C.H., i que han posat els Mossos al focus de la polèmica per haver permès aquests assalts. La policia catalana continua buscant el sospitós, fugit des de la nit de cotxes. Segons diverses fonts de la investigació a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, Guillermo hauria aconseguit resguardar sota protecció d'altres clans gitanos en espera que la situació es pugui reconduir, ja sigui amb un lliurament a les autoritats o una detenció.

Aquest dilluns continuava viva la polèmica per l'actuació dels Mossos divendres passat al barri del Culubret quan unes 300 persones del clan gitano 'Los Tomates' van anar, armades amb destrals i pals, a destrossar tres habitatges de la família de Guillermo C.H. No va ser aquesta la primera mostra de represàlia per aquest crim. Poc després del doble homicidi, un grup de persones van destrossar l'habitatge de la família del sospitós a Girona. 'Los Tomates' volien venjar l'ofensa pel doble crim.

Durant tota la setmana passada, els mediadors policials van iniciar contactes amb la comunitat per evitar que es prenguessin la justícia pel seu compte i fins i tot es va incrementar la presència policial a Font de la Pólvora per evitar més incidents. Tot i això, aquest divendres, els Mossos van detectar la sortida de nombrosos vehicles des de Girona cap a Figueres, residència de la família de Guillermo C.H. Es dirigien al barri de Culubret, on no van amagar la seva intenció de destrossar els habitatges. Malgrat que els agents van intentar dissuadir-los, el dispositiu d'ordre públic dels Mossos es va veure desbordat per la presència de 300 persones armades: no hi havia prou efectius i les unitats d'intervenció, com els antiavalots, trigarien a arribar.

Segons han explicat fonts policials a El Periódico, els Mossos van avaluar el risc de la situació i van permetre la destrossa de tres habitatges. Per arribar-hi van tenir en compte l'increment de la tensió a la zona, el risc que es produís una batalla campal i es va valorar que un enfrontament directe entre la policia i els assaltants hauria provocat nombrosos detinguts, lesionats i hagués obert un conflicte greu a Figueres i Girona, amb possibles incidents diaris als carrers durant dies.

Fonts policials han assenyalat a aquest mitjà que s'ha aixecat acta d'aquest delicte contra la propietat i s'han pogut identificar diverses persones. Paral·lelament a aquest procediment penal obert per les destrosses, els Mossos mantenen les vies de mediació amb el clan gitano, obertes després del doble crim, per evitar que l'escalada de violència vagi a més i no es prenguin la justícia pel seu compte amb Guillermo C.H. i la família.

Discrepàncies policials

Aquests episodis de venjança han provocat polèmica als mateixos Mossos. Dissabte, el subcap de la policia catalana a la regió de Girona, l'intendent Xavier Domènech, va justificar la no-intervenció policial al tumult: "Amb la força que teníem en aquell moment se'ls podia intentar aturar, però hauríem hagut d'utilitzar-ne una força excessiva per aturar-los, contenir-los hauria estat molt difícil. No podem crear un mal més greu del que volem evitar", va assenyalar Domènech. Va afegir que el conflicte "era una qüestió més d'honor seu i d'orgull (dels clans), era més una teatralització que l'acció en si mateixa", ja que els habitatges estaven deshabitats i fins i tot habitants els barris del Culubret i Sant Joan de Figueres no tenien intenció d'enfrontar-se als atacants.

Aquestes darreres paraules de Domènech són les que han generat polèmica tant entre el mateix cos policial com a l'Ajuntament de Figueres. El sindicat policial SAP-FEPOL va retreure als responsables d'Interior que es permetés aquesta destrossa: "Com a policia el sistema ha fracassat. Li estem enviant un missatge delicat i perillós a la ciutadania. La llei és una i s'ha de fer complir. No podem permetre que els Mossos entrin a les lògiques de la venjança". Van demanar al conseller Elena i al director general de la policia, Pere Ferrer, que "no amaguin el cap sota l'ala i donin explicacions públiques al Cos de Mossos, i prenguin decisions sobre el model policial".

També l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va assegurar que la ciutat "fa anys que pateix les conseqüències d'un col·lectiu que pren llei pel seu compte, fora del marc legal pel qual ens hem de regir la resta de la societat". "La llei ha de ser igual per a tots i en tots els barris de la ciutat, i no ens cansarem de recordar-ho", va reblar.

Aquest dilluns, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha considerat que aquests atacs són "irresponsables", ja que els agents investiguen les destrosses dels habitatges de Girona i Figueres. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha destacat que les directrius de Mossos divendres passat eren les d'"intervenir", però que el comandament operatiu "va preferir quedar-se en posició de fer identificacions i obrir diligències quan va arribar i es va trobar que hi havia a prop de 300 persones".

Ferrer ha afegit que els Mossos mantenen un dispositiu extraordinari a Girona i Figueres amb efectius d'ordre públic i unitats especials davant d'"incidents crítics". A més, s'ha activat el Grup Especial d'Intervenció (GEI) per fer front a esdeveniments "crítics amb armes de foc".