Troben l'arma del tiroteig mortal a la Font de la Pólvora de Girona

Els Mossos d'Esquadra han trobat l'arma del doble crim que el sospitós va fer servir en el tiroteig al barri de la Font de la Pólvora de Girona. El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ho ha confirmat a 'El Matí de Catalunya Ràdio' aquest dimecres al matí, tot i que no ha donat més detalls. De fet, els Mossos d'Esquadra declinen donar dades concretes sobre aquesta investigació.

Pel que fa a l'arma, es tracta d'un fusell kalaixnikov que l'home hauria llançat després dels fets. La policia, després d'escorcollar detingudament la zona, ha trobat una de les armes que es va disparar durant el tiroteig. Queda pendent, però, saber a on és la segona arma de foc que també va disparar durant els fets. En les últimes hores ha transcendit que els sospitosos haurien disparat una segona arma curta.

El conseller ha confirmat aquesta novetat just l'endemà que trobessin el cotxe que constava a nom del sospitós calcinat a Mont-ras. El que s'està investigant ara és per quin motiu es va cremar el cotxe i qui va fer-ho.

Sobre els sospitosos, Elena ha remarcat que segueixen buscant-los tot i que no ha volgut donar més detalls sobre la possible ubicació. El que sí que ha deixat clar és que la policia els trobarà i confia en fer-ho aviat.

En paral·lel a la recerca dels sospitosos i la investigació dels fets, els Mossos d'Esquadra han ampliat les dotacions policials destinades al barri de Font de la Pólvora. Elena ha assegurat que han desplegat agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) a la zona per garantir la seguretat ciutadana. Es preveu que aquest dispositiu es mantingui almenys fins que es faci la vetlla i el funeral de les dues víctimes mortals per evitar possibles desordres. A partir d'aquí analitzaran si la seguretat està garantida o no i fins quan mantenen aquest reforç.

El conseller d'Interior en funcions també ha defensat el dispositiu que s'ha fet fins ara. Joan Ignasi Elena recorda que malgrat els incidents que es van produir la nit de la revetlla de Sant Joan, ningú va accedir a l'hospital Trueta. Si bé ha reconegut que s'havien produït manifestacions a l'exterior, reafirma que el dispositiu va ser el correcte per "evitar" que la gent accedís dins del recinte d'Urgències del Trueta.