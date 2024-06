Localitzen a l'Empordà un cotxe calcinat propietat del sospitós del tiroteig mortal a Girona

Els Mossos d'Esquadra han localitzat a Mont-ras un cotxe calcinat propietat del principal sospitós del tiroteig mortal a Girona. L'autor dels trets, que va efectuar els dispars amb un subfusell d'assalt, té nombrosos antecedents i està vinculat amb el tràfic d'armes. D'ençà d'aquest diumenge a la nit, quan va fugir de la Font de la Pólvora després del doble crim, continua desaparegut.

El cotxe que consta a nom seu, un vehicle de gamma alta, s'ha localitzat a quarts de tres de la tarda en un aparcament del carrer Mestral. Segons han explicat els veïns a l'ACN, un grup d'unes cinc o sis persones ha arribat al lloc i, després d'encendre el vehicle del sospitós, han fugit amb tres cotxes més.

Cap a un quart de tres de la tarda, els Bombers han rebut l'avís que hi havia un cotxe en flames a Mont-ras. El vehicle, de gamma alta, estava estacionat en un aparcament del carrer Mestral. L'incendi s'ha pogut sufocar al cap de poc, però quan la policia ha comprovat qui n'era el propietari, han vist que constava a nom del principal sospitós del doble crim a Girona.

Segons han explicat els veïns, un grup d'entre cinc i sis homes han arribat a aquesta zona de Mont-ras cap a les dues de la tarda. Anaven amb diferents cotxes; entre ells, el de gamma alta que és propietat de l'autor del tiroteig mortal.

Un cop a l'aparcament, el grup ha encès el vehicle. Mentre les flames començaven a agafar intensitat, tots ells han fugit del lloc repartint-se en tres cotxes.

Els investigadors intentaran saber ara si entre aquest grup d'homes hi havia el principal sospitós del crim. I si després d'haver fet servir el cotxe, ha decidit calar-li foc per evitar deixar rastres.

L'autor dels trets, que feia poc que vivia al barri de la Font de la Pólvora, va efectuar una ràfega de dispars amb un subfusell AK.47 després d'una discussió. Els dispars van matar un home de 48 anys i una dona de 44, i van ferir un menor de 14 anys i una noia; tots, de la mateixa família.

Des d'aleshores, el principal sospitós continua desaparegut. Després del tiroteig, la policia l'ha buscat a Santa Llogaia d'Àlguema i també sospitaven que es podria haver amagat a Granada.

Incident a una discoteca de Girona

El principal sospitós del doble crim va sortir de la presó feia poques setmanes i compta amb un historial delictiu amb prop d'una quinzena d'antecedents. Entre els fets delictius que té hi ha els aldarulls violents que hi van haver davant de la discoteca Platea de Girona el desembre passat, tal i com ha explicat el Diari de Girona, del mateix grup editorial que el setmanari EMPORDÀ.

Una baralla que va deixar un ferit i diversos danys materials, motivada per tres homes que tenien l'entrada vetada en aquest local a tocar dels Jutjats de Girona. El sospitós del doble crim va arribar a amenaçar de mort els vigilants i va encastar un cotxe a l'entrada del local. Els Mossos el van acabar detenint per aquells fets.