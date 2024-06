L'autor del tiroteig de Font de la Pólvora es va amagar a Figueres abans de fugir a Granada

El presumpte autor del crim de la Font de la Pólvora de Girona fa poc que havia sortit de la presó i compta amb una quinzena d’antecedents per delictes violents i també tràfic de drogues i armes. Aquest home precisament va ser l’instigador el desembre de l’any passat d’uns aldarulls molt violents que es van produir als accessos de la discoteca Platea de Girona.

La batalla campal que van protagonitzar tres homes a qui havien vetat l’entrada va deixar un ferit i diversos danys materials al local.

El presumpte assassí de Font de la Pólvora aquella nit va arribar a encastar un vehicle i va amenaçar de mort els vigilants amb una arma blanca. Els Mossos llavors el van arrestar com a instigador dels fets i també als seus dos col·laboradors.

Segueix la recerca

El principal sospitós del doble crim i els companys amb qui va fugir segueixen en parador desconegut. Els mossos temien que tots plegats marxessin en direcció a Figueres, ja que hi tenen vincles familiars per tal de poder-se amagar. Un dels punts que es vigilava era la rotonda d’entrada a Santa Llogaia d’Àlguema.

Precisament va ser allà on agents dels Mossos van veure arribar dos cotxes que els hi van semblar sospitosos. Un va seguir en direcció a la capital de l’Alt Empordà i l’altre va anar cap a Santa Llogaia. Els policies van seguir el que pretenia anar a Figueres i van poder-lo aturar al polígon de Vilamalla. A dins del vehicle hi anaven diversos familiars del sospitós -entre els quals la mare i un cunyat- però no hi havia rastre d’ell.