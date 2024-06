Selectivitat 2024: Dues amigues de La Salle, millors notes a Girona amb un 9,8

Són amigues de La Salle de Girona, on han fet els batxillerats humanístic i social, i han obtingut les millors notes de la selectivitat a les comarques gironines. Carlota Masó i Martina Dalmau s'han felicitat aquest migdia per videoconferència, perquè la segona és a Logronyo fent unes olimpíades de matemàtiques, i coincideixen que "la constància" -tot i els nervis de darrera hora- és el que els ha permès afrontar millor les PAU. Abans de retrobar-se dissabte a Menorca, on viatjaran amb d'altres companys, han parlat de la nova etapa que afrontaran al setembre. Masó començarà el grau en Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona, i Dalmau es quedarà a Girona, on estudiarà Publicitat i Relacions Públiques.

'Enhorabona Martina i Carlota'. És la frase que aquest dijous es llegeix al mural que professors i directors de batxillerat han fet a l'entrada de La Salle de Girona. D'aquí n'han sortit les dues millors notes de les PAU d'aquest 2024 a la demarcació. Una l'ha obtinguda Carlota Masó, una jove de 18 anys de Salt (Gironès); i l'altra, Martina Dalmau, que té 17 anys i és de Girona.

Al migdia, Masó s'ha acostat al centre, on part del claustre l'ha felicitada. Explica que, de fet, quan Dalmau va assabentar-se que havia tret un 9,8 les dues estaven juntes -perquè són amigues- i la van trucar per dir-li que la seva era una de les notes més altes. "A mi, però, aquell dia no em van telefonar, i em va estranyar perquè vaig veure que la qualificació era la mateixa", diu ara enriolada.

Una estona després, Masó i Dalmau s'han pogut felicitar tu a tu. Ho han fet, això sí, de manera telemàtica, perquè la segona està a Logronyo participant a les olimpíades de matemàtiqeus

(que acaben demà). De fet, quan han parlat, Dalmau acabava de sortir de fer un examen.

Tant l'una com l'altra asseguren que "la constància" amb l'estudi, i el fet que des de La Salle també els fessin exàmens globals dues o tres setmanes abans de les PAU les ha ajudades a afrontar la selectivitat. "Penso que els exàmens van ser conseqüents amb tot allò que havíem fet a l'aula; anàvem preparats, i tot i que em vaig posar nerviosa, creia que seria pitjor del que va ser", diu Masó.

"Pensava que patiria més, però realment no vaig tenir massa pressió per la nota; estava molt tranquil·la", afegeix Dalmau, al seu torn. Això sí, Masó admet que va arribar un punt en què tan sols era "conscient" de com li havien anat els exàmens. "Podria haver tret mala nota i tampoc m'hauria estranyat, perquè tothom parla i diu resultats diferents", explica.

"Jo més o menys vaig veure, mirant les correccions, que m'havia anat prou bé", explica Dalmau. Però el que cap de les dues s'imaginava era que aquest 9,8 -qualificació que comparteixen- les acabaria convertint en les millors notes de la demarcació. "No ens ho crèiem i ha estat una grata sorpresa", expliquen.

A Girona i a Barcelona

Ara, les dues amigues es retrobaran aquest dissabte a Menorca, on faran un viatge juntament amb d'altres companys. Aprofitaran l'estiu per descansar o treballar, i després al setembre començaran nova etapa. Dalmau es quedarà a Girona, on farà Publicitat i Relacions Públiques a la UdG; i Masó començarà el grau d'Estudis Literaris a la UB. "És un sector que sempre m'ha cridat", explica Dalmau, que també diu que estar a Girona li permetrà poder continuar fent ballet.

"M'agradaria treballar en producció literària, ser escriptora, estar en una revista cultural o bé en una editorial", hi afegeix Masó, al seu torn. Admetent, això sí, que és "necessari" potenciar la llengua catalana, i sobretot la seva lectura, "perquè la gent vegi que pots gaudir molt de la literatura". "Espero que cada vegada hi hagi més joves que ho vegin", conclou.

El 97% a Catalunya ha superat les PAU

Un alumne de Castellnou de Bages que estudia a l’Institut d’Auro de Santpedor i un altre de Sant Cugat del Vallès que ha cursat batxillerat a l’Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès han obtingut les millors notes de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), amb un 9,9 en la fase general. La millor nota de la demarcació de Barcelona és també la de Catalunya. Pel que fa a la resta de demarcacions, la qualificació més alta ha estat en tots els casos un 9,8. A Tarragona l’han obtinguda dos alumnes: un de l’Institut Torredembarra i un altre de l’Escola Pare Manyanet de Reus. A Girona, ho han fet les dues estudiants de Salt i Girona que estudien a La Salle Girona. A Lleida, la millor nota és d’una alumna de l’Institut Samuel Gili i Gaya.

Enguany, hi ha 914 alumnes (1.153 el 2023), 538 noies i 376 nois, que rebran la distinció que atorga el Govern als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU.

El 97% dels estudiants catalans ha superat la fase obligatòria de la prova d'accés a la universitat (PAU 2024) de la convocatòria ordinària d'enguany, que els permetrà accedir a la universitat aquest pròxim curs 2024-2025. A les proves celebrades aquest mes de juny, es van matricular 42.550 estudiants, dels quals finalment es van presentar 41.736 (41.049 el 2023).

Del total de presentats, 33.960 es van examinar de les cinc matèries de la fase general obligatòria i, una vegada superada, permet accedir a la universitat. La qualificació màxima d'aquesta fase és de 10 punts. La resta, 7.776 estudiants, només es van presentar a la fase específica, que és voluntària i en la qual van realitzar fins a un màxim de tres exàmens per pujar nota fins a 14 punts.

Dels 33.960 estudiants que van realitzar la fase obligatòria de la PAU 2024, un total de 32.946 alumnes l'han superat, segons els resultats inicials. Per quart any consecutiu, el percentatge d'alumnes aprovat se situa en un 97%. Concretament, enguany és del 97,01% mentre que en 2023 va ser del 97,15% (resultats definitius). A les convocatòries de 2022 i 2021, els percentatges detallats van ser del 96,98% i del 96,92%, respectivament.

Els resultats desagregats per gènere mantenen el percentatge d'aprovats global en la seva fase obligatòria. Han aprovat el 97,01% de les 19.611 dones presentades (el 57,75% del total d'estudiants) i el 97,02% dels 14.349 homes presentats (el 42,25% del total d'estudiants).

Tant la nota mitjana de PAU com la nota mitjana d'accés a la universitat es mantenen estables segons els resultats inicials corresponents a la fase general. Concretament, la mitjana PAU ha estat de 6,747 (6,787 en 2023) i la mitjana d'accés a la universitat de 7,276 (7,271 en 2023). Per gènere, les dones tenen totes dues notes mitjanes per sobre del global.

Un 4,87 de mitjana a les proves de matemàtiques

Tot i el 97% d'aprovats de mitjana, les PAU 2024 deixen una única matèria en vermell en el còmput global de qualificacions. Les matemàtiques, com ja van advertir els xavals després de l'examen, han estat els pitjors resultats d'aquesta convocatòria, amb un 4,87 de mitjana.

A la fase general, de la qual s'examinen tots els alumnes, la pitjor nota ha estat Llengua catalana i literatura, amb un 6,62 de mitjana, seguida per Llengua i Literatura Castellana, amb un 6,94.