Un motorista signa una multa de Mossos amb un penis... i després fa marxa enrere

El que semblava un desafiament testosterònic a l'autoritat convenientment viralitzat per xarxes socials, fins i tot editat amb subtítols, rialles enllaunades i música per captar l'atenció, va ser més aviat un coitus interruptus. Moltes persones han rebut des d'aquest dimarts un vídeo en què es veu un agent dels Mossos d'Esquadra que multa un conductor en un control i, en anar a signar la sanció, dibuixa un penis. Tota una irreverència a l'autoritat.

Tot i això, en aquesta situació jocosa no és or tot el que llueix, encara que en aquest cas li queda millor el refrany digues-me del que presumeixes i et diré del que no tens. Segons ha pogut saber aquest mitjà, els fets van tenir lloc aquest dimarts en una carretera propera a Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos realitzaven un control específic per a la circulació de motoristes quan en van aturar un, el de la firma fàl·lica.

"dB Killer"

No portava un dispositiu anomenat "dB Killer" al tub d'escapament que és obligatori a les motos per reduir el nivell de soroll generat pel motor. Alguns motoristes ho treuen per fer més soroll i assolir més velocitat. És el cas de l'infractor que va ser atrapat pels agents i el van sancionar. En comunicar-li la multa i haver de signar-la, va dibuixar un penis, tal com deixa constància un vídeo que després s'ha viralitzat.

Tot i això, la situació va acabar de forma molt diferent. L'agent va informar l'infractor que, a més de la sanció que hauria de pagar immediatament, seria denunciat per un delicte de desacatament a l'autoritat. I és que un fal·lus, per molt mal dibuixat que estigui, no és una firma vàlida davant d'un document, per molt que t'hi identifiquis.

Segons fonts policials, el motorista va rectificar i va signar correctament. Els Mossos li van fer pagar la multa en aquell moment, ja que era andorrà i en casos de sancions a estrangers se'ls immobilitza el vehicle fins que abonin la sanció. Com que volia deixar la moto, va pagar i com volia no cometre un delicte, va rectificar la firma, encara que per xarxes socials es veiés una situació jocosa molt diferent.

De vegades, la mida de realitat, més enllà de les pantalles, importa i no sempre cal deixar-se emportar per la irreverència, per moltes limitacions pictòriques de penis que ens mostrin.