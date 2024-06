Creixen els casos de Covid a la província de Girona i se situen als nivells de ple hivern

La incidència i els ingressos relacionats amb la covid-19 estan augmentant fins a tal punt que el nivell de diagnòstic és similar al del gener d’aquest any. Segons dades del portal de vigilància epidemiològica del Departament de Salut, la setmana passada es van diagnosticar 302 positius des de l’atenció primària gironina, el doble que dues setmanes enrere. Es tracta de la xifra més alta des de principis de gener, en ple hivern i onada de circulació de virus respiratoris.

El gruix de diagnòstics s’engloba en la població de 15 a 44 anys, amb poca incidència en la gent gran. Aquest és el principal motiu pel qual el nombre d’ingressos hospitalaris és bastant baix, tot i que també ha crescut. La setmana passada n’hi va haver disset, quatre més que la setmana anterior i pràcticament el doble que el maig.

Segons el portal de dades, aquest increment de la incidència durant l’estiu es va registrar també l’any passat i es va arribar a un pic màxim de 496 casos per 100.000 habitants en la primera setmana de setembre a Catalunya.

Actualment, el coronavirus representa el 22,5% de les mostres que es van agafar en aquesta setmana del 10 al 16 de juny. La variant JN.1 és la predominant, amb el 93,6% dels casos. Concretament hi ha un subgrup de la variant que es va detectar per primera vegada a Catalunya la primera setmana de març i ha anat augmentant progressivament en proporció. En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren el coronavirus com el més circulant (14,9%), seguit de l’adenovirus (4,4%).

La resta de virus, a la baixa

Pel que fa a la circulació de la resta de virus respiratoris, segueixen a la baixa. El nivell de transmissió de la grip es manté nivell basal. La incidència estimada és de 5 casos per 100.000 habitants. Seguidament, el VRS, que és el principal causant de la bronquiolitis, es manté per sota del nivell basal. No s’han detectat casos aquesta setmana i els experts consideren que ha finalitzat l’onada epidèmica, tal com ha passat amb la grip.

Les pneumònies diagnosticades a l’atenció primària continuen en descens, tot i que encara es mantenen per sobre del llindar establert per l’època de l’any.

Per altra banda, un dels bacteris que ha impactat més en la població aquesta tardor i hivern és l’estreptococ, principal causant del mal de coll i infeccions de la pell en nens més petits. Inclús hi va haver una segona onada a l’inici de la primavera i després n’hi va haver una de tercera. Actualment, però, la incidència es manté en descens amb 44 casos per 100.000 habitants de faringitis estreptocòccica i en 3 casos per 100.000 habitant d’escarlatina, indicant la finalització de la tercera i probablement darrera onada, segons apunten els experts en vigilància epidemiològica.

Finalment, tot i que el programa no recull aquesta patologia, darrerament ha transcendit que s’estan detectant molts més casos de tos ferina que altres anys. Segons dades més recents de finals d’abril, el nombre de casos ja multiplicava per 28 el total diagnosticat l’any passat.

Subscriu-te per seguir llegint