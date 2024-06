Detingut un home a la Bisbal d'Empordà per amenaçar amb un ganivet el seu company de pis

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 26 anys per amenaçar amb un ganivet el seu company de pis. Els fets es van produir el diumenge 18 de juny pels volts de les sis de la tarda a l'habitatge que tots dos comparteixen a la capital del Baix Empordà.

Els agents van rebre l'avís per part de la pròpia víctima, alertant que l'arrestat l'estava amenaçant amb un ganivet i que li havia arribat a posar al coll. De seguida una patrulla es va dirigir al pis on es van produir els fets, on van trobar l'arma amb la que l’home va amenaçar la víctima.

Arran dels indicis, el jove que compta amb diversos antecedents policials va quedar detingut per un delicte d’amenaces i va passar a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.