Rafa Nadal inaugura un hotel a la Costa Brava

Rafa Nadal va inaugurar aquest dijous l’hotel Zel Costa Brava de Tossa de Mar acompanyat de Gabriel Escarrer, president dels hotels Meliá, empresa sòcia del tenista en la marca d’hotel Zel. L’acte també va comptar amb la presència de Javier Arus, CEO del grup d’inversió Azora —que és el propietari de l’establiment on Zel ha obert l’hotel— i algunes personalitats del món de l’esport com Marc Márquez o Marc Gasol. Zel Costa Brava va obrir oficialment les portes el passat 1 de juny i va tancar la seva primera setmana en funcionament amb un 80% d’ocupació.

Com és l'hotel?

Zel és la marca d’hotels creada per Meliá Hotels International i Rafa Nadal. L’allotjament que ara s'ha obert a Cala Giverola, de Tossa de Mar, disposa de més de 200 habitacions. A aquest nou hotel el seguiran el pròxim any 2025 altres destinacions ja anunciades per la companyia com Madrid, Sayulita (Mèxic) i Punta Cana (República Dominicana).