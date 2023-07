La Policia Local de Blanes ha detingut un home de 39 anys de per presumptament violar una jove de 18 anys a la localitat. L'home ha ingressat a presó provisional.

Els fets van succeir el 27 de juny i l'endemà de presentar la denúncia, la mare anava pel carrer de matinada i va reconèixer al presumpte agressor.

La dona va aprofitar per fer-li unes fotografies i gravar-lo un vídeo per poder tenir una identificació gràfica de la persona que la víctima s'havia assenyalat com a l’agressor.

La mare va mostrar les fotografies i el vídeo a una patrulla de la Policia Local que estava a la zona i va indicar-los cap a on havia anat així com una descripció.

Diverses patrulles el van buscar i el van enxampar a prop del lloc on se’ls havia indicat i va acabar detingut. L'home té 39 anys i es troba en situació il·legal Espanya.

La Policia Local després va traspassar al presumpte agressor als Mossos d'Esquadra que porten la investigació i per posar-lo a disposició judicial. El detingut ha ingressat a presó, segons informa l'ajuntament de Blanes.

L'agressió sexual

La violació va ocórrer la matinada del 27 de juny quan la jove retornava d'una discoteca de la localitat. L'home va abordar la noia al carrer Lluís Companys i se la va emportar arrossegant-la fins a una zona on hi ha l'escola del barri de la Plantera. Aquí és on es va produir l'agressió sexual amb penetració, seogns ha pogut saber Diari de Girona.

Arran dels fets, la jove va presentar denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Blanes, que van obrir una investigació per localitzar al presumpte agressor.

Mentre que la noia va ser atesa a un centre sanitari tal com marquen els protocols d'agressions sexuals.