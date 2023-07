La sala de control dels bombers de Girona es queda «sota mínims»

La sala de control dels bombers de Girona es va quedar aquest dissabte sota mínims. Això va succeir durant el torn de nit, que treballa des de les vuit del vespre a les vuit del matí. Els tècnics i tècniques operadores de les sales de control (TEOC) són els encarregats d'aquest servei i denuncien que aquesta manca d'efectius provoca que es posi a la ciutadania i als bombers "en risc".

Les dues persones que hi havia aquest dissabte a la nit van haver de gestionar els incidents de tota la Regió d'Emergències de Girona. Això significa les set comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Garrotxa i després han de fer-ne gestió amb els parcs de bombers, els grups d’emissora ràdio, han d'atendre les sis línies de telèfon que en teoria havien de ser cobertes, però on només hi havia dues operadores. La Sala de control dels Bombers està ubicada a l'antic hospital Santa Caterina, la seu de la Generalitat a Girona.

Aquesta nit precisament van coincidir diversos incidents, un de molt greu: el de l'accident mortal d'Empuriabrava. On un cotxe va acabar a dins del canal després d'atropellar diverses persones i on va acabar morint el conductor del tot terreny. A banda, com recorda l'operadora Raquel Gálvez, que és representant del sindicat IAC-CATAC, van haver de gestionar l'emergència però al mateix temps els entraven trucades d'altres serveis com accidents i una recerca. Assegura que van fer la feina, però amb estrès i no van poder anar donant informació que els "anava arribant" als Bombers perquè tenien més trucades per altres serveis.

La nit de dissabte és un exemple del que suposa, recorda Gàlvez, no tenir els operadors que pertoquen com a mínim a la sala de Girona. Que són de quatre persones en torns de dia i tres en el de nit. En cada torn hi hauria d'haver sis persones i n'hi ha un, destaca, que sempre va "coix" perquè són només cinc. Durant aquest any han tingut també altres dies sota mínims però s'han acabat solventant perquè algun dels TEOC ha fet hores extraordinàries.

El cap de la Regió d'Emergències de Girona, l'inspector Jordi Martín destaca que des de la Regió "donen suport" a les reivindicacions d'aquest col·lectiu que defineix com a "indispensable" per les tasques dels Bombers. Afegeix que la nit del dissabte aquest torn de nit va arribar a gestionar 33 incidents i que el diumenge la situació no es va repetir perquè un operador va fer hores extraordinàries. També recorda que amb el canvi d'any es van incorporar 8 operadors més a la plantilla de Girona, com a resposta "a una reivindicació històrica" del col·lectiu que va permetre incrementar el mínim de guàrdia però que s'ha vist que fan falta més persones. També recorda com ho fa Raquel Gálvez que la situació s'ha donat algun altre cop al llarg de l'any i que calen solucions. Martín diu que la sala va estar sota mínims per l’incendi de Cervera de la Marenda, un foc que va cremar aquesta primavera també un centenar d’hectàrees de Portbou.

«Borses esgotades»

Per a la representant sindical, aquesta situació s’ha donat perquè no van fer-se els processos per cobrir les vacants quan pertocava. Assegura que des del 15 de desembre ja se «sabia des del 19 de juliol amb l’aprovació de l’ampliació de la plantilla, que haurien de cobrir-se, deixant torns coixos». La sindicalista lamenta que des de l’octubre s’estan reunint amb el departament d’Interior per solucionar-ho i que ja els van alertar que les borses estaven «esgotades».

D’altra banda, denuncia que la Generalitat ha obert una «borsa de treball pirata» , la qual podrien «impugnar» perquè consideren que hi pot entrar gent «sense experiència, que no ha fet el curs de 150 hores per ser TEOC».

Modificar la llei de bombers

L’inspector dels Bombers per la seva banda, destaca que el que cal amb caràcter més immediat és una borsa amb personal efectiu i una modificació de la llei de Bombers que inclogui els operadors de sala com un col·lectiu com «una escala de suport amb més robustesa».

Finalment, des del col·lectiu denuncien que la seva feina és la gestió d’emergències i que hi ha hagut sort que en les darreres setmanes ha plogut. Tot i això, alerten que sense incendis forestals també han tingut «la simultaneïtat de serveis» ja sigui per pluges fortes, accidents de trànsit, els incendis d’habitatge, els rescats de muntanya, entre altres.

Reivindicacions

El col·lectiu de TEOCs fa temps que reivindiquen que són imprescindibles per gestionar les emergències. Sense anar més lluny fa dos anys es van reivindicar amb un acte al Parc de Bombers de Girona. Es va fer un toc de sirenes al parc per donar suport als operadors de la sala de control de la Regió d'Emergències de Girona. Una acció reivindicativa que es va realitzar a tots els parcs de Catalunya i que va servir per engegar mobilitzacions per tal que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) se'ls escoltés.