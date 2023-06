Un de cada tres pobles en alerta per sequera supera el consum d’aigua

Un de cada tres ajuntaments gironins que es troben en alguna situació de pre-alerta o alerta per sequera han superat el consum d’aigua per habitant previst pel Pla de Sequera de la Generalitat durant, almenys, quatre dels últims sis mesos. Així ho assenyalen les dades fetes públiques ahir per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), tot i que hi ha ajuntaments que no han fet arribar les dades. El director de l’organisme, Samuel Reyes, va explicar ahir en roda de premsa que han obert una trentena d’expedients sancionadors a ajuntaments que no han presentat les dades requerides, tot i que sense especificar de quins es tracta.

Després de mesos en situació de pre-alerta i alerta per sequera, l’ACA va fer públiques ahir les dades de consum d’aigua per municipi, habitant i dia a les conques internes de Catalunya, que abasteixen un total de 634 municipis, inclosos tots els de les comarques gironines. Es tracta d’unes dades que han hagut de facilitar els ajuntaments o entitats subministradores, i segons Reyes, els incompliments són «difícils» de determinar ja que responen a casuístiques «molt diverses». Tanmateix, el llistat publicat per l’ACA mostra que els consums més elevats d’aigua es produeixen en poblacions petites, agrícoles, urbanitzacions o municipis turístics.

A les comarques gironines, en aquests moments hi ha 186 municipis que es troben en situació d’alerta per sequera. De fet, els únics aqüífers que n’estan exempts són els del Baix Ter i l’estany de Banyoles, que en trobar-se en situació de normalitat no estan obligats a passar les dades de consum. D’aquests 186 en alerta, hi ha 63 localitats que superen el consum màxim diari permès, tot i que les casuístiques són molt diverses.

Per exemple, en alguns municipis de costa o turístics la població és estacional i els consums varien segons el mes de l’any, fet que dificulta l’agregació de les dades. A banda, també entra en joc el pes del sector agrícola, ramader o industrial en els consums d’aigua de les ciutats i pobles. Segons va explicar Reyes, hi ha municipis que tenen consums industrials que superen els 50 litres per habitant i dia, mentre que en altres ciutats on no hi ha tanta indústria el consum és de deu litres. En els casos en què la indústria consumeix de forma elevada, l’ACA demana als ajuntaments que presentin les dades de consum urbà i industrial per separat.

Pel que fa als municipis amb indústries ramaderes potents, com pot ser al Pirineu i Prepirineu, els consums d’aigua poden arribar a tocar els 2.000 litres per habitant i dia. En aquests casos, Reyes ha afirmat que també se separen les dades per tal que el pes del consum ramader no perjudiqui les xifres del consum urbà.

Entre les causes dels excessos en el consum d’aigua també hi ha les fuites, que, segons ha assenyalat Reyes, es donen en punts concrets de la xarxa, o de forma continuada en xarxes molt envellides. Davant d’aquesta situació, el Govern va aprovar dimarts una línia de subvencions dotada amb 50 milions d’euros per els ajuntaments per tal d’ajudar-los a reparar o millorar la xarxa de subministrament d’aigua.

Requeriments i futures sancions

Tanmateix, l’ACA ja ha enviat escrits als municipis que sobrepassen les dotacions d’aigua, i requeriments a aquells que no han presentat les dades de consum. Reyes va indicar que han enviat més de 90 requeriments i han obert una trentena d’expedients sancionadors per no presentar les dades i que això ha de servir com un «toc d’alerta». L’organisme no ha especificat a quins ajuntaments ha sancionat i ha assenyalat que les sancions no superen els 1.000 euros.

El director de l’ACA va explicar que no han començat a sancionar els municipis que incompleixen les dotacions i va afegir que no tindria «sentit» fer-ho quan n’hi ha que «no estan passant les dades». La previsió de l’ACA és començar a sancionar per incomplir les dotacions d’aigua en els propers mesos, després que els ajuntaments hagin pogut demanar les subvencions per reparar possibles fuites.

Aquest és el llistat dels municipis gironins que han superat el consum màxim d'aigua permès per habitant i dia durant, com a mínim, quatre dels últims sis mesos, segons les dades de l'ACA:

Aqüífer Fluvià-Muga

-Garriguella

-La Jonquera

-Masarac

-Palau-saverdera

-Pedret i Marzà

-Peralada

-Vilabertran

-Viladamat

-Vilamacolum

Capçalera del Ter

-Campelles

-Molló

-Ogassa

-Planoles

-Queralbs

-Ribes de Freser

-Toses

Embassament Darnius-Boadella

-Llers

-Santa Llogaia d’Àlguema

Embassament del Ter

-Begur

-Caldes de Malavella

-Calonge

-Cassà de la Selva

-Pals

-Regencós

-Riudellots de la Selva

-Torrent

Empordà

-Avinyonet de Puigventós

-Boadella i les Escaules

-Bàscara

-Cistella

-Esponellà

-Garrigàs

-Llançà

-Maià de Montcal

-Navata

-Palau de Santa Eulàlia

-La Peralada

-Pont de Molins

-Port de la Selva

-Rabós

-Sant Llorenç de la Muga

-Sant Martí Vell

-Saus/Camallera/Llampaies

-Siurana

-Vilademuls

-Vilafant

-Vilanant

Serralada Transversal

-Aiguaviva

-Argelaguer

-Besalú

-Fogars de la Selva

-Fornells de la Selva

-Les Planes d’Hostoles

-Les Preses

-Riudarenes

-Riudaura

-Sant Feliu de Buixalleu

-Sant Feliu de Pallerols

-Sant Gregori

-Sant Jaume de Llierca

-Santa Pau

-Sils

-La Vall d’en Bas