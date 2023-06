L'incendi d'un camió carregat amb mercaderies perilloses obliga a tallar l'AP7 en els dos sentits de la marxa. El vehicle ha cremat totalment a l'alçada de Vilobí d'Onyar. Els Bombers han rebut l'avís a quarts de dues de la tarda. L'incendi ha provocat un foc al marge de l'autopista que els Bombers estan acabant de controlar. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat deu dotacions, dues d'elles aèries, a més del camió de risc químic del parc de Maçanet de la Selva. El succés no ha provocat ferits però obliga a fer desviaments a la sortida 9 a Maçanet de la Selva, cap a la C-35 i l'A-2.

Poc més d'una hora després ja s'havia recuperat la circulació en un dels dos sentits de la marxa, mentre en el contrari encara es treballava per retirar el vehicle de la calçada.

l Pla TRANSCAT queda en situació de Prealerta perquè l’AP-7 encara resta tallada en sentit nord i perquè la via ha quedat malmesa.

Protecció Civil de la Generalitat ha tancat l’alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) per l'incendi d'un camió que transportava matèries perilloses al punt quilomètric 76 de l'AP-7,sentit Girona, al municipi de Vilobí d'Onyar. El Pla TRANSCAT queda ara en fase de Prealerta perquè l’AP-7 encara resta tallada en sentit nord i perquè la via ha quedat malmesa a conseqüència de l’incendi.

Al voltant de les sis de la tarda, els operaris de l’autopista s’encarregaven de la neteja de la zona afectada per l’incendi i la reparació de l’asfalt que ha quedat malmès. Les aigües d’extinció i el producte vessat han quedat al voral i no han arribat a la riera que hi ha propera a la zona de l’incendi.

Bombers de la Generalitat romanem encara al lloc del sinistre fent tasques d'extinció del camió sinistrat amb 4 dotacions.

El Servei Català del Trànsit SCT ha informat l’AP-7 encara està tallada en sentit nord i es fan desviaments una mica abans de la zona de l’incendi, per la sortida 9 de Maçanet de la Selva cap a l'A-2 i la C-35. En el punt del desviament hi ha més de 20 km de retencions.

Els Mossos d’Esquadra han activat 7 dotacions de Trànsit i Seguretat Ciutadana.

El Sistema d’Emergències Mèdiques SEM tres unitats i han confirmat que no hi ha cap persona atesa.