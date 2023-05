Un de cada dos parts que tenen lloc a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta són considerats d’alt risc o de molt alt risc. El Trueta és el centre hospitalari públic de la Regió que atén més volum de parts a l’any. El 2022 es van registrar un total de 1.227 parts, dels quals l’11% va ser qualificat de molt alt risc; el 38%, d’alt risc; el 23%, de risc mitjà i el 28% presentava un baix risc. Aquesta circumstància es deu al fet que l’hospital Trueta és el centre de referència de la Regió Sanitària Girona per als parts de risc, atès que és l’únic que disposa d’Unitat de Cures Intensives Neonatals, a més de la Unitat de Cures Intensives d’Adults i d’un equip de professionals qualificats per poder atendre qualsevol eventualitat, tant de la mare com del nadó durant les 24 hores del dia, fet que aporta qualitat i seguretat. Són professionals d’obstetrícia, llevadoria, neonatologia, anestèsia i infermeria, a més de totes les especialitats quirúrgiques i de radiologia intervencionista amb què compta per poder fer, si calgués, embolitzacions arterials en cas de sagnat puerperal.

L'evolució del nombre de parts d'alt, mitjà i baix risc és bastant estable en els últims anys, tot i que sí que s'ha notat un augment dels parts de molt alt risc els últims dos anys.

El percentatge global de cesàries va ser del 22%, si bé varia notablement en funció del risc que suposa cada part. Així, en les dades recollides el 2022, mentre que en els parts considerats de molt alt risc el percentatge de cesàries se situa al 35,9%, en els d’alt risc baixa al 22,8%, en els de risc mitjà se situa al 18,3% i en els de baix risc és del 13,9%.

El Trueta aposta per una atenció personalitzada i mínimament medicalitzada en els parts de baix risc, cosa que afavoreix les preferències que la mare ha descrit en el seu pla de part, sempre que siguin clínicament possibles.

Els 1.227 parts registrats el 2022 van suposar un total de 1.257 naixements, el 34% dels quals van ser d’usuàries que tenen altres centres de la Regió com a hospital bàsic de referència, de manera que han parit al Trueta pel risc del seu embaràs i part. Cal destacar també que el Trueta acull els parts prematurs de la Regió Sanitària. Així, l’any 2022, el 27% dels parts registrats eren de nadons nascuts per sota de les 37 setmanes de gestació: el 21%, entre les setmanes 33 i 37; el 3%, entre les setmanes 28 i 32; l’1,8% eren de menys de 28 setmanes, i en el 0,2% dels casos no estava registrat.

Aposta per les habitacions individuals

D'altra banda, fa uns dies que el Trueta ha fet un salt qualitatiu a l’Àrea de Maternitat ja que s’han obert sis habitacions (tres d'individuals i 3 dobles) que han estat totalment reformades, dins la primera fase de les obres de millora que es fan a la planta. El canvi més important és la reconversió de tres habitacions de dobles a individuals, i que totes sis disposen de bany complet A més, les habitacions estan equipades amb banyera per al nadó, bàscula i canviador.

Bressols especials per a potenciar el vincle

Aprofitant la renovació de les habitacions de l’Àrea Maternoinfantil, el Trueta ha començat a incorporar nous bressols, també coneguts com a sidecars, que permeten fer collit per promoure el vincle mare-nadó des del moment del naixement. Amb aquest tipus de bressols, que s’acoblen al llit de la mare, es vol oferir una atenció més humanitzada i segura perquè es facilita el contacte entre la mare, que es troba en ple procés de puerperi, i el seu nadó. Aquest contacte, tant físic com visual, millora l'alletament matern, els períodes de descans del nadó i els períodes de vigília-son de la mare. L'adquisició dels primers bressols és fruit de la col·laboració de l'empresa Euromet Agrofood, que ha fet donació de set unitats en el marc del programa de mecenatge Fem+Trueta.

Un cop les obres de tota la planta estiguin acabades, hi haurà un total de 17 habitacions individuals i només 5 seran dobles, totes amb bany complet, amb dutxa inclosa. Tres de les habitacions també estaran equipades per a l’atenció de pacients en estat semicrític, tant durant l’embaràs com durant el puerperi. Les pacients que ingressin en aquests llits seran les que necessitin ser monitorades contínuament, com ara les dones amb preeclàmpsia greu. El Projecte de millora a la planta de Ginecologia i Obstetrícia, situada a la quarta planta sector A, suposa una inversió d’1,8 milions d'euros.

"Tens més intimitat i tot està preparat dins l'habitació"

Les famílies d'en Blai i l'Elma són les primeres que han estrenat les noves habitacions. La Nora, la mare d'en Blai admet que "ha sigut una sorpresa" perquè no sabia que s'estrenava, ja que just fa unes setmanes va estar ingressada a la part "vella" i ha notat molt el canvi. "El que més m'ha agradat és que tot està preparat perquè el nadó es pugui banyar i canviar a la mateixa habitació".

Per altra banda, en Marc, pare de l'Elma valora que "tens més intimitat, ja que el canviador i la banyera estan dins l'habitació i és molt més còmode".