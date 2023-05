Les pluges dels darrers dies han ajudat a reduir l'estrès hídric dels arbres, però no han estat suficients i el bosc continua sent "un polvorí". Així ho ha explicat a l'ACN el president de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), Just Serra, qui ha assegurat que la sequera ha fet que hi hagi molta massa forestal morta, que representa "un perill" davant d'un foc.

Ara caldrà veure què passarà al juny i si hi ha més pluges que permetin reduir el risc. Per Serra, l'única manera de lluitar contra els focs és fer gestió forestal. A Catalunya, gairebé el 65% del territori és massa forestal, i el 70% està en mans privades. BOSCAT agrupa 25 associacions forestals, 2.000 propietaris i més de 200.000 hectàrees de bosc.