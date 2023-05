Núria Quer i Josep Colomer havien dedicat quasi tres hores al dia, durant un mes, per tenir a punt una bola del món per un muntatge per l'exposició Girona, Temps de Flors. La van col·locar ahir al vespre a la plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís. Avui al matí ha aparegut cremada. La presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Castel, ha lamentat "l'incivisme" i ha mostrat la seva "ràbia" per l'acció.

La bola del món formava part d'un dels quatre elements, la terra, amb què els veïns participen a la mostra floral, juntament amb l'aire, el foc i l'aigua. La bola està feta amb patchwork, a sobre una estructura metàl·lica amb una tela que s'havia estat cosint durant un mes, quan els veïns sortien de la feina. No és el primer cop que una instal·lació de Sant Narcís pateix una bretolada.