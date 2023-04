Dues de cada tres famílies que Càritas Girona ha atès el 2022 viuen amb uns ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI), és a dir amb menys de 1.200 euros al mes. Així ho ha anunciat el responsable d’Anàlisi Social de Càritas Girona, Caye Gòmez, en la presentació de la memòria sobre l’atur i la precarietat laboral. Per altra banda, la responsable d’Itineraris d’Inserció Sociolaboral, Anna Güell, ha alertat de l’increment de persones que estan a punt de jubilar-se o que ja estan en edat de jubilació que van a Càritas per participar en programes d’inserció laboral per aconseguir “una pensió digna”.