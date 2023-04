Els alumnes del batxillerat artístic i alguns de 4t d’ESO de l’institut Santiago Sobrequés de Girona han pogut conversar aquest dimecres al migdia amb l’artista Suu dins d’un projecte educatiu que impulsa el festival Strenes de Girona. Es tracta que un artista musical visita les aules dels instituts per explicar-los “el que passa darrera dels escenaris, tot el que no es veu”, ha explicat el director de la Casa de la Música de Girona, Jordi Planagumà. De fet, la Casa de la Música de Girona coordina el projecte amb el festival.

En l’arribada a l’aula, Suu ha demanat quants dels alumnes la coneixien i a partir d’aquí ha recordat els seus orígens musicals i l’inici de la seva carrera mentre ella encara estava estudiant batxillerat. L’artista ha recordat aquella primera etapa interpretant un dels temes que s’incloïen en el disc: ‘Lligar no es lo teu’. Suu ha cantat una de les estrofes del tema de la mà del seu ukelele.

Però poc després ha demanat als alumnes que li fessin preguntes i que aprofitessin la visita. “Avui sóc aquí, però demà no tornaré, no us quedeu amb les ganes de demanar-me res”, ha explicat l’artista. Això ha destapat algunes preguntes tímides dels estudiants que han demanat quin mètode té per composar cançons o d’on venia el seu nom artístic.

Suu explicava a l’ACN que està “acostumada” a fer xerrades en escoles i instituts però que aquesta és la primera vegada que ho fa amb alumnes d’un batxillerat centrat en les arts escèniques. “Això fa que sigui molt més profitós per a ells”, ha explicat.

Un dels moments més emotius de la trobada amb alumnes ha estat quan ha interpretat un dels seus temes més coneguts: ‘Tan de bo’. Ho ha fet acompanyada del so de l’ukelele i els alumnes han participat en la tornada de la cançó, que es va popularitzar el 2020 amb la campanya d’estiu de TV3.

A banda del Sobrequés el projecte educatiu d’Strenes també visitarà els instituts Narcís Xifra, la Salle i Montilivi, tots ells a la ciutat de Girona. A banda de Suu, en aquest projecte també hi participa Scorpio, la participant de la primera edició d’’Eufòria’ de TV3. Suu i Scorpio prenen el relleu a Alfred García, que l’any passat va ser el primer en participar en aquesta iniciativa del festival.