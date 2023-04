Dos delinqüents multireincidents que creaven alarma a Palafrugell han acabat expulsats al Marroc.

Ambdós estaven de forma irregular a Espanya, vivien en una casa ocupada i acumulaven més d'una vintena de detencions.

La Policia Nacional els ha detingut, ha tramitat els seus expedients d'expulsió. Ambdós, de 31 anys, van ingressar en un CIE abans de ser enviats al seu país d'origen.

El cas va començar quan la Policia Nacional de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols va tenir coneixement que en una casa ocupada de Palafrugell hi havia uns ciutadans estrangers que eren responsables de diferents delictes contra el patrimoni i creaven malestar i inseguretat entre els veïns de la zona.

Després de revisar en les aplicacions informàtiques de la Direcció General de Policia van comprovar que ambdós homes es trobaven en situació irregular a Espanya i consultats els seus antecedents, van poder comprovar com tots dos estaven sent investigats judicialment per diferents delictes contra el patrimoni. Acumulaven més de 20 detencions policials per diversos delictes com ara robatori amb violència i intimidació, receptació o robatori amb força en diferents localitats de Catalunya.

Arran dels fets, els agents van començar a gestionar un procediment preferent d'expulsió. La Subdelegació del Govern a Barcelona va dictar la resolució d'expulsió després de la tramitació dels expedients.

Detinguts a Palafrugell

Amb aquesta resolució, els policies van començar un dispositiu per localitzar els dos ciutadans i poder materialitzar l'ordre d'expulsió. Ambdós van ser localitzats i detinguts a Palafrugell. La Policia Nacional va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Palafrugell per dur a terme aquestes tasques.

Després d'aquests fets, el Grup Operatiu d'Estrangers va sol·licitar als jutjats ingressar ambdós homes al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona mentre es tramitava tot el procés d'expulsió.

Finalment, van ser expulsats en un vol al Marroc. En aquest van anar acompanyats d'escorta policial de funcionaris de Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols per garantir així que l'expulsió es portés a terme sense incidents. Un d'ells va ser expulsat el dia 27 de febrer i l'altre, el dia 9 de març.