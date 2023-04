La Fundació Support de les comarques gironines ha criticat que el 50% de les resolucions judicials a la demarcació sobre la capacitat jurídica de persones amb discapacitat s’ajusten a la normativa. El 2021 es va reformar la llei en què determina que les persones que tenen problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual han de poder decidir sobre els actes concrets de la seva vida i només poden rebre assessorament i suport per part de les institucions. L’entitat ha fet públiques les dades el dia que es compleixen 20 anys de la fundació. En aquest aniversari, Support haurà de tancar el projecte Únic, on es perfila l’atenció de les persones amb un pressupost basat en les necessitats i no a partir d’una subvenció genèrica.